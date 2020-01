Eon: Ja was denn nun?

Die Aktie von Eon mühte sich im Laufe des Mittwochs gleich mehrfach, ins Plus vorzudringen: Am Vormittag erreichten die Papiere des Energiekonzerns 9,42 Euro, was einem Aufschlag von rund 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag entsprach. Am Mittag übersprang die Eon-Aktie nach einem kleinen Rücksetzer erneut die Marke von 9,40 Euro, bevor es wieder abwärts ging. Am Abend standen dann tatsächlich 9,44 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung