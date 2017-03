Eon: Guter Newsflow setzt die Ampeln auf grün!

Lieber Leser,

mit gemächlichem Tempo aufwärts ging es in den zurückliegenden Handelstagen mit den Notierungen der Eon-Aktie. Unterstützend wirkten dabei sicherlich auch zwei Nachrichten, die zeigen, dass der zum grünen Vorzeigekonzern gewordene Versorger im Bereich der Regenerativen Energien immer besser Fuß fasst.

Großprojekt realisiert, Neuauftrag an Land gezogen

Zum einen haben die Düsseldorfer in Sachsen-Anhalt einen Solarpark mit knapp 20.000 Modulen und einer Gesamtleistung von 5,2 Megawatt in Betrieb genommen. Darüber hinaus hat die nordamerikanische Tochtergesellschaft Eon North America einen Auftrag über zwei weitere Speicherprojekte erhalten, die im Zusammenhang mit Windprojekten in Texas realisiert werden sollen. Die Inbetriebnahme der Lithium-Ionen-Speichersysteme ist bis Ende 2017 geplant. Insgesamt hat Eon dann 3 derartige Systeme in Übersee etabliert, so dass guten Gewissens mit nicht unerheblichen Folgeaufträgen gerechnet werden darf.

Technische Ampeln eindeutig auf grün

Da Eon sich offensichtlich immer besser im Ökostrom-Bereich positionieren kann, dürften Langfristanleger mit der Aktie auf dem momentanen Kursniveau nicht viel falsch machen können, zumal die technischen Ampeln nahezu vollständig auf grün stehen. Im Zuge des intakten Aufwärtstrends seit Ende 2016 wurde unlängst der wichtige Widerstand bei 7,35 Euro geknackt. Zudem notiert die Aktie erkennbar oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie und der Abwärtstrend seit Frühjahr 2015 gehört der Vergangenheit an. Aus technischer Sicht dürfte jetzt zeitnah die Resist-Zone um 8 Euro getestet werden. Dies könnten manche Anleger auch als vielversprechendes Underlying für einen Call-Optionsschein bzw. ein Long-Hebelzertifikat betrachten.

Ein Gastbeitrag von Marc Nitzsche.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse