Eon-Chef Teyssen lobt Gabriel: 'Hat Vieles modernisiert'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

BERLIN (dpa-AFX) - Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat zum Abschied Lob aus der Energiebranche bekommen.



"Wir verlieren unseren Energieminister", sagte Eon -Chef Johannes Teyssen am Mittwoch bei der "Handelsblatt"-Jahrestagung. Eon habe natürlich nicht alles gefallen, was Gabriel angestoßen hat. "Aber er hat Manches modernisiert, was andere sich nicht zugetraut haben." Er habe mit Gabriel immer gern diskutiert und nehme seinen Abschied mit Bedauern zur Kenntnis, sagte Teyssen. "Ein toller Mann", sagte Teyssen über Gabriel./rs/DP/tos