Eon-Atomtochter siegt gegen belgischen Versorger Electrabel vor Gericht

ESSEN (dpa-AFX) - Die Eon -Atomtochter Preussen-Elektra hat sich im Streit mit der belgischen Electrabel weitgehend durchgesetzt.



Ein Schiedsgericht entschied nun, dass Preussen-Elektra in Belgien keine Atomsteuer im Zusammenhang mit einer Kooperation mit Electrabel zahlen muss, wie Eon am Donnerstagabend mitteilte. Diese hätte 321 Millionen Euro betragen. Bei dem Streit ging es um Zahlungspflichten aus im Jahr 2009 vereinbarten wechselseitigen Stromlieferungsverträgen zwischen Preussen-Elektra und dem belgischen Stromversorger. In Preussen Elektra hat Eon inzwischen sein Geschäft mit der Kernkraft gebündelt.

Das Urteil werde sich positiv auf den Konzernüberschuss sowie die Nettoverschuldung auswirken, so Eon weiter. Die für Eon entscheidenden Kennziffern wie das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und der bereinigte Konzernüberschuss blieben davon unberührt./nas/she