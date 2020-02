Eon Aktie: Das ist völlig paradox!

Die Aktie von Eon befindet sich seit Monaten im Aufwind. Allein seit Mitte Januar haben die Papiere des Energiekonzerns um mehr als zehn Prozent zugelegt, der Aufschlag aus dem vergangenen halben Jahr beträgt derzeit 33 Prozent. Der Montag begann für Eon an der Börse mit einem neuen Jahreshoch bei 11,28 Euro. Der Konzern schwimmt, wenn man so will, auf einer Erfolgswelle. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



