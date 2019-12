Eon-Aktie: Das hat nichts genutzt!

Eon gehörte Ende vergangener Woche noch zu den Gewinnern an der Börse. Von 9,17 Euro zur Eröffnung am Freitag ging es auf 9,46 Euro nach oben. Am Montag lag der Eröffnungskurs gar bei 9,60 Euro. Seitdem allerdings sind die Papiere des Energiekonzerns unter Druck geraten, auch am Dienstag ging es im eigentlich verbesserten Markumfeld mit Eon weiter abwärts bis auf 9,10 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



