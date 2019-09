Eon Aktie: Überkaufte Situation!

Eon Aktie | ISIN:DE000ENAG999 | WKN:ENAG99

Bereits seit dem 16. August ist der Aktienkurs am Steigen. Inzwischen notieren die Oszillatoren Rsi und Stochastik bereits in der Überkauften Zone. Von dieser Seite aus ist in den nächsten Tagen mit Verkaufssignalen zu rechnen. Zudem befindet sich das Wertpapier gerade an einem Bündel von Widerständen, in Form von der 100 und 200-Tage-Linie.



