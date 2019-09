Eon Aktie: Jetzt erstmal seitwärts?

Eon Aktie | ISIN:DE000ENAG999 | WKN:ENAG99

Nach dem starken Abfall bis Mitte August konnten die Bullen wieder deutlich an Land gut machen. In der Spitze stieg der Anteilschein über 12 % im Wert. Fast genau am 50 % Fibonacci-Retracement kam die Aufwärtsbewegung dann ins Stocken. Seitdem läuft der Kurs über einige Tage seitwärts. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bullen



