Eon Aktie: Hier will man punkten!

Auch die Aktie von Eon ist von der Panik um die Corona-Pandemie freilich nicht verschont geblieben: Um weitere gut vier Prozent auf nur noch rund 9,10 Euro fiel der Kurs am Donnerstag-Vormittag. Seit ihrem Jahreshoch am 19. Februar, als die Papiere des Energieversorgers kurzzeitig bei 11,56 Euro gehandelt wurden, hat die Eon-Aktie somit mehr als 20 Prozent abgegeben. An anderer Stelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung