EonStor GSi: Infortrends KI-gestützte Storage-Appliance

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809001?re=/de/Home)® Technology,Inc. (TWSE: 2495), präsentiert heute eine brandneue EonStor GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809002?re=/de/products/GSi) Speicher-Produktlinie. Dabei handelt es sich um eineKI-gestützte Storage-Appliance speziell für Unternehmen, dieintegrierte Systeme mit KI-Anwendungen zusammenführen möchten.GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809002?re=/de/products/GSi) ist eine vorkonfigurierte Lösung speziell für KI,die Speicher (SAN und NAS), Computerplattform (CPU und GPU) undNetzwerk in einer Komplettlösung kombiniert. Das hochgradigintegrierte System bietet einen GUI-basierten Docker-Container fürdie einfache Bereitstellung von KI-Applikationen. GSi unterstütztbeliebte Deep Learning-Frameworks wie TensorFlow und Caffe und bietetverschiedene GPU-Optionen für unterschiedliche KI-Anwendungsfälle.GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809002?re=/de/products/GSi) ist in zwei Serien erhältlich und baut auf derüberragenden Speicherleistung und Speicherkapazität derGS-Produktlinie im PB-Maßstab auf. EonStor GSi 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809003?re=/de/products/families/GSi/3000) bildet einen kostengünstigen Einstieg. Die Serie eignetsich ideal für AIoT (AI & IoT) and Edge Computing. EonStor GSi 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809004?re=/de/products/families/GSi/5000) ist bestens für Lernmodelle auf Basis vonMachine Learning (ML)/Deep Learning (DL) geeignet. Die GSi-Serie hateinen Cloud Gateway integriert, um die Konnektivität mit großenCloud-Diensten zu gewährleisten, sowie die Speicherleistung und dieRechenressourcen zwischen Edge und Cloud für KI-Applikationen zuoptimieren."Das neue EonStor GSi (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809002?re=/de/products/GSi) wurde speziell für Unternehmenentwickelt und dient als Komplettlösung für den KI-Einstieg ohnekompliziertes Hardware- und Software-Setup", sagte Thomas Kao, SeniorDirector of Product Planning.Hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809002?re=/de/products/GSi) finden Sie weitere Informationen über dieSpeicherlösungen der EonStor GSi-Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809002?re=/de/products/GSi).Über InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSi/20180809001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbietervon äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. DieLösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum derjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend CorporationRita WuE-Mail: rita.wu@infortrend.comTel.: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell