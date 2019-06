Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Storage_of_the_Year/20190625001?re=/de/home) Technology, Inc. (TWSE: 2495) freut sich, die Auszeichnung ihresEonStor GSc Hybrid-Cloud-Speichers (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Storage_of_the_Year/20190625002?re=/de/products/gsc) als"Storage Product of the Year" (Storage-Produkt des Jahres) und "CloudEnabler of the Year" 2019 (Cloud-Wegbereiter des Jahres) durch dasStorage Magazine in Großbritannien bekanntgeben zu können. Damitsetzte sich das Unternehmen gegen die Produkte der obersten Ebeneanderer Anbieter durch."Wir haben eine beispiellose Unterstützung für das EonStor GSc imVorfeld der Veranstaltung erhalten. Der vereinheitlichte Ansatz unddie ständig verfügbaren Funktionen kamen beim Zielpublikum ganz großan. Ich möchte allen bei Infortrend zu diesem Erfolg gratulieren,"sagt Stuart Leigh, Leiter der Storage Awards. Die in Londonstattfindenden Storage Awards sind eine bedeutende Veranstaltung, beider über 300 Fachleute aus der Speicherbranche zusammenkommen.Die Auszeichnung stand nicht allein, sondern folgte auf dieErnennung zu den "Top 10 Cloud Solution Providers" (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Storage_of_the_Year/20190625003?re=/de/news/20190326/407) durch CIO Applications Europe, ein weiterer Beweis,dass Infortrends Cloud-Innovation nicht zum ersten Mal unterBranchenexperten gebührende Anerkennung findet.Der Gewinner, die EonStor GSc Produktreihe, ist ein Speichersystemder Unternehmensklasse und wurde entwickelt, um dieCloud-Bereitstellung und den Zugriff zu rationalisieren, indem esDaten zwischen dem lokalen Speicher und der Cloud transportiert undverwaltet. Die überragende Leistung von EonStor GSc und einfacheBereitstellung der Funktionen haben es zum Produkt mit dem größtenMarktwachstum in Europa gemacht.Victor Chiang, Geschäftsführer von Infortrend Europe Ltd.erläutert: "Wir freuen uns, nicht nur einen, sondern zwei angeseheneAuszeichnungen zu erhalten. Es ist ein Privileg, zu den wenigenAnbietern zu zählen, denen an dem Abend derartige Anerkennung zukam.Beide Preise sind ein Beweis unseres Potenzials in derSpeicherbranche und Zeugnis unserer harten Arbeit, die wir alle inden letzten 12 Monaten geleistet haben. Unser Team in der gesamten EUkann stolz sein. Wir machen weiter, indem wir uns daraufkonzentrieren, zum gefragtesten Speicheranbieter zu werden und in derRolle zu wachsen."- Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Storage_of_the_Year/20190625002?re=/de/products/gsc) für weitereInformationen über EonStor GSc.- Sehen Sie sich das Video(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qE4SmlJ1Uus) an.Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter https://www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum derjeweiligen BesitzerPressekontakt:Infortrend Europe Ltd. Anita Pan E-mail: anita.pan@infortrend.com Tel:+886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell