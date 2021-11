EonStor GS erleichtert durch hohe Leistung und Erweiterbarkeit diagnostische Bildgebungsverfahren in Kliniken

Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20211116&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211116PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, Infortrend hat die skalierbare Unified-Storage-Lösung EonStor GS entwickelt, die vollständig für medizinische PACS-Anwendungen (Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme) geeignet ist und die Kapazitätserweiterung nach Bedarf und den gleichzeitigen und nahezu sofortigen Zugriff auf medizinische Bilder für mehrere Workstations ermöglicht.Medizinische Organisationen, die diagnostische Bildgebungsdienste anbieten, müssen bei der Planung von Bildarchivierungs- und Kommunikationssystemen (PACS) mit unstrukturierten Daten mehrere Dinge beachten. Erstens benötigen sie einen hochverfügbaren Speicher, um mehrere Anfragen von den Arbeitsplätzen des medizinischen Fachpersonals zu erfüllen, da klinische Daten oft ein entscheidender Bestandteil der unmittelbaren Patientenversorgung sind und nicht dem Risiko eines langsamen Speicherzugriffs oder Ausfallzeiten ausgesetzt sein sollten. Zweitens muss die Speicherung in der Lage sein, die Kapazität und Leistung zur Speicherung und zum Betrieb klinischer Daten auf PB-Ebene zu erweitern.Die EonStor GS Enterprise Unified Storage ist eine perfekte Lösung für den PACS-Betrieb. Ihr redundantes Dual-Controller-Design gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit für unterbrechungsfreie PACS-Dienste. Mit der Scale-Out-Funktion kann die anfängliche Bereitstellung mit einem GS beginnen, und wenn die Daten des Unternehmens wachsen, können problemlos weitere GS (bis zu vier Appliances) hinzugefügt werden. So kann eine Kapazität von Dutzenden von PB in einem Cluster erreicht werden. Wenn der Cluster erweitert wird, schließt sich das neue GS einem einzigen Namespace-Dateisystem an, und die IT-Spezialisten brauchen keine Einstellungen für PACS zu ändern, was den IT-Verwaltungsaufwand erheblich verringert.Damit mehrere wahlfreie Datenzugriffsanforderungen von Windows-Workstations durch medizinisches Fachpersonal schnell möglich sind, bietet GS ein All-Flash-Modell mit der branchenführenden Hochleistungs-U.2 NVMe-SSD an. Darüber hinaus unterstützt GS die Cluster-Tier-Konfiguration, um aktuelle Patientendaten auf dem Hochleistungs-GS zu speichern, während alte Daten auf die Einstiegs-GS migriert werden. Die Datenpfade bleiben dabei unverändert."Der skalierbare GS-Speicher ermöglicht es mehreren Workstations, PACS-Bilder innerhalb von nur 3 bis 5 Sekunden zu öffnen, was zu einer verbesserten PACS-Betriebseffizienz führt", so Frank Lee, Leiter für Produktplanung.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20211116&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211116PR&utm_content=002) und das Software-Angebot (https://www.infortrend.com/event2021/202110-promotion/202110-sw-license-edm.html?utm_source=DE20211116&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211116PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/) .Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell