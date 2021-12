EonStor GS Scale-Out Unified Storage adressiert die Hauptziele der Office File Sharing Anwendung

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technologie, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20211214&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211214PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, adressiert mit dem kürzlich vorgestellten EonStor GS Scale-Out Unified Storage die wichtigsten Ziele der Office File Sharing Anwendung. Mit dieser Lösung können Benutzer bei Bedarf die Speicherleistung und -kapazität erweitern und Dateien problemlos zwischen den Abteilungen des Unternehmens austauschen.Traditionell setzen Unternehmen für jede Abteilung eigenständige Speichergeräte ein, und wie die Praxis zeigt, ist dies nicht die beste Lösung. Eine solche Architektur bietet keine gemeinsam genutzte Kapazität, erschwert die IT-Verwaltung und schafft zusätzliche Hindernisse für die Mitarbeiter bei der gemeinsamen Nutzung von Dateien zwischen den Abteilungen, da sie eine Vielzahl von Dateipfaden in verschiedenen Verzeichnissen im Auge behalten müssen, um auf die benötigten Dateien zuzugreifen. Eine optimale Speicherlösung für unstrukturierte Unternehmensdaten sollte daher in der Lage sein, die benutzerfreundliche Dateiorganisation und den Zugriff darauf beizubehalten und gleichzeitig die Kapazität und Leistung zu erweitern.Mit EonStor GS Unified Scale-Out Storage werden all diese Ziele effektiv erreicht. Bei der Erstimplementierung kann mit einem GS begonnen werden, und wenn die Daten des Unternehmens wachsen, können Unternehmen einfach neue GS hinzufügen, um einen Cluster zu bilden. Die GS Scale-Out-Funktion integriert bis zu vier GSs in ein einziges Namespace-Dateisystem, so dass alle Unternehmensanwender über ein einziges Stammverzeichnis auf freigegebene Ordner zugreifen können, für die sie eine Zugriffsberechtigung haben.Unternehmen können den GS-Cluster mit dem All-Flash-Modell GS 4000U mit U.2-SSD-Unterstützung erweitern, um bei Bedarf extreme Leistung für anspruchsvolle Anwendungen bereitzustellen. Zur Archivierung alter Daten, auf die nicht mehr häufig zugegriffen wird, können die Daten außerdem problemlos von den leistungsstärkeren GS-Modellen auf die GS-Einstiegsmodelle mit Festplatten mit großer Kapazität und Erweiterungsgehäusen mit hoher Dichte migriert werden.„Da EonStor GS jetzt die Scale-Out-Funktion und das Single-Namespace-Dateisystem unterstützt, können Anwender in Unternehmen die Leistung und Kapazität nach Bedarf skalieren und eine einfache Dateifreigabe für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen des Unternehmens nutzen", sagt Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20211214&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211214PR&utm_content=002)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen,Tel.: +886-2-2226-0126 #8557,E-Mail: hannah.chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell