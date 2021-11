EonStor DS 4000U steigert mit U.2 NVMe SSDs die Leistung für Datenbanken und virtualisierte Umgebungen

Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20211130&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211130PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, stellt die U.2 NVMe SSD EonStor DS 4000U All-Flash-SAN-Speicherlösung vor, um die IOPS zu steigern und die Latenz für eine erhöhte Reaktionsfähigkeit von E/A-Vorgängen in leistungsintensiven SAN-Anwendungen wie etwa Datenbanken und Virtualisierung zu reduzieren.Häufig bildet die Datenbank eine geschäftskritische Komponente, die eine für den Geschäftsbetrieb wesentliche Funktion erfüllt. Daher ist ein zuverlässiger Hochleistungsspeicher erforderlich: Es muss vor möglichen Ausfällen geschützt werden und gleichzeitige zufällige Echtzeit-Transaktionen und -Anfragen von Kunden umgehend bearbeiten. In virtualisierten Umgebungen von Unternehmen ist Speicher erforderlich, um schnell auf E/A-Anfragen von mehreren virtuellen Maschinen zu reagieren.Der DS-SAN-Speicher von EonStor mit hoher Verfügbarkeit unterstützt die erfolgreiche kostengünstige U.2-SSD mit 1.000.000 IOPS und 11 GB/s Durchsatz (90 % Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgängermodell). Mit hoher Leistung und deutlich reduzierter Latenz ist er in der Lage, mehrere E/A-Anfragen virtueller Maschinen und Datenbankdatenabfragen schnell zu verarbeiten. In einer Hybridkonfiguration weist die Auto-Tiering-Funktion die Daten automatisch den jeweiligen Hochleistungs-Tiers zu, um eine bessere Speichereffizienz zu erreichen.Der DS garantiert unterbrechungsfreie Dienste mit vollständigem Datenschutzdesign: Mehrere RAID-Level verhindern Datenverlust aufgrund von Laufwerksschäden, Snapshots und Remote-Replikation ermöglichen lokale und Remote-Datensicherung, während Superkondensatoren dafür sorgen, dass Daten nicht verloren gehen, wenn das System ausgeschaltet wird. Für virtualisierte Umgebungen wurde der EonStor DS als "VMware Ready" zertifiziert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit der wachsenden Nachfrage nach IT-Ressourcen Schritt zu halten. Außerdem verfügt der DS über eine SSD-Optimierungstechnologie, die es ermöglicht, die SSD-Lebensdauer zu verlängern, den Datenschutz zu verbessern und die SSD-Verwaltung zu vereinfachen."Wenn es um solche leistungskritischen SAN-Anwendungen wie Datenbank und Virtualisierung geht, verlassen sich Unternehmen stark auf Speichergeräte, und der EonStor DS 4000U mit U.2 SSD-Unterstützung bietet niedrige Latenz und unglaublich hohe IOPS, um schnelle E/A-Vorgänge für diese Workloads zu gewährleisten", so Frank Lee, Leiter für Produktplanung.Erfahren Sie mehr über EonStor DS (https://www.infortrend.com/de/products/ds?utm_source=DE20211130&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211130PR&utm_content=002)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell