EonStor CS-Scale-Out-NAS-Speicherlösung integriert SSD-Cache in M&E-Anwendung

Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210119&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210119PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, fügt der EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210119&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210119PR&utm_content=002) Scale-Out-NAS-Speicherlösung einen SSD-Cache hinzu, der sich perfekt für hohe Arbeitslasten von Anwendungen der Medien- und Unterhaltungsbranche eignen, die sich mit der Aufnahme, dem Zugriff und der Verarbeitung von 4K/8K-Medien mit ultrahoher Auflösung befassen.EonStor CS ist ein speziell entwickelter gemeinsam genutzter Medienspeicher, der eine hohe Leistung von über 100 GB/s und mehr als 100 PB Speicherkapazität erreichen kann. Der aggregierte Durchsatz wird linear erhöht, da weitere Speicherknoten zum CS-Cluster hinzugefügt werden. Der 10-Knoten-Cluster unterstützt 72 4K-Streams (14,4 GB/s) bei gleichzeitiger Wiedergabe von 600 MB/s. Für bequemen Medienzugriff und einfache Verwaltung bilden alle Knoten einen Cluster unter einem einzigen Namespace. Durch die Integration des SSD-Cache bietet die CS-Lösung einen hohen CP-Wert (im Vergleich zu All-Flash-Arrays) und überwindet das häufig auftretende Problem eines großen All-HDD-NAS, d.h. die Latenz aufgrund der hohen Zeit für die Datensuche und der verringerten Gesamtsystemleistung für den zufälligen Datenzugriff und Dateivorgänge.CS speichert häufig verwendete Direktzugriffsdaten und Dateimetadaten im SSD-Cache, um die Leistung zu verbessern und sicherzustellen, dass Arbeitsabläufe und Medienzugriff nicht durch E/A-Latenz unterbrochen werden. Darüber hinaus bietet es auch benutzerdefinierte Einstellungen für die Blockgröße von zwischengespeicherten Daten, um sicherzustellen, dass alle Arbeitsdaten (in einem Projekt verwendete Mediendateien) zuerst in SSDs zwischengespeichert werden. Dank der beinahe komplett wegfallenden Suchzeit kann der SSD-Cache die Leistung beim zufälligen Datenzugriff erheblich verbessern. Die kürzere Zeit für den Medienzugriff verbessert die Benutzerfreundlichkeit erheblich und beschleunigt die Hochleistungs-Workflows der 4K/8K-Videopostproduktion, 3D-Modellierung usw. Bei der gleichzeitigen Wiedergabe mehrerer HD-Videos mit Premiere Pro wird die Systemlatenz verkürzt, und das Problem des Bildausfalls bei der Wiedergabe mehrerer Videos durch mehrere Benutzer wird ebenfalls behoben.Weitere Informationen zu EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210119&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210119PR&utm_content=002)Weitere Informationen zu M&E Shared Storage (https://www.infortrend.com/de/products/media-entertainment-shared-storage?utm_source=DE20210119&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210119PR&utm_content=003)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).###Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell