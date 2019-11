Enzene eröffnet seine erste kontinuierliche Produktionsstätte für Biologika mit dem Versprechen, die Herstellungskosten für mAk zu senken

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Enzene Biosciences hat heuteoffiziell seine erste vollständig vernetzte kontinuierlicheProduktionsstätte für Biologika in Pune, Indien, eröffnet. Dieseerste Einrichtung dieser Art wurde in der Hälfte der Zeit verglichenmit herkömmlichen Produktionsanlagen für Biologika gebaut. Diehochmoderne Produktionsanlage hat eine deutlich geringere Stellflächeals die herkömmlichen Produktionsanlagen.Enzene ist einer der ersten Anbieter von End-to-End-vernetzterBio-Produktion, der eine vollautomatische kontinuierlichecGMP-konforme Produktionsanlage für die mAk-Produktion aufgebaut hat.Diese Anlage ist im Vergleich zu traditionellen Produktionsanlagenin der Lage, eine höhere Produktion zu erzielen und wird es Enzeneund seinen potenziellen Kunden ermöglichen, ihrefrüheren/präklinischen Assets schnell in eine weiterführendeEntwicklungsphase oder in eine kommerzielle Phase zu bringen.Damit erfüllt das Unternehmen seine Mission, kostengünstigeBiosimilare durch die Entwicklung von disruptiven Technologien, durchfortschrittliche Analytik und modernste Produktionsanlagenbereitzustellen."Biologika gehören zum weltweiten größten Medikamentenpool undAlkem Laboratories Ltd. war schon immer bestrebt, in die Welt derBiologika einzusteigen. Mit dieser Absicht haben wir erheblich indiesen Bereich investiert. "Unsere neue Produktionsstätte fürBiologika bestätigt unsere Verpflichtung, in den Bereich derbiotechnologischen Innovationen zu expandieren", so Herr SandeepSingh, MD of Alkem Laboratories Ltd. (das fünftgrößtePharmaunternehmen in Indien nach IQVIA MAT, September 2019).Enzene strebt danach, seine Präsenz für innovative Technologiendurch strategische Allianzen zu erweitern und hat anfänglicheSchritte in diese Richtung unternommen, indem es sein ersteseuropäisches Kundenprojekt für die cGMP-Herstellung von klinischemMaterial akquiriert hat, mit nur minimalem Feststoffabfall undKohlenstoffemissionen."Die hohen Herstellungskosten sind eines der größten Hindernissefür den Eintritt von Biologika in die klinische Entwicklungsphase.Enzene möchte diese Kostenschranke mit der Inbetriebnahme seinerinnovativen Produktionsstätte durchbrechen", so Dr. Himanshu Gadgil,Whole-Time Director und CSO von Enzene.Damit möchte Enzene Biosciences den Status als begehrtesteCDMO/CMO erreichen und ein verantwortungsbewusster Unternehmensbürgerin allen Aspekten von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sein.Informationen zu Enzene Biosciences Ltd.Enzene, eine Tochtergesellschaft von Alkem Laboratories Ltd., istein innovationsgetriebenes Biotech-Unternehmen. Der Fokus von Enzeneliegt auf der Herstellung von Biosimilaren, Phytopharmaka undsynthetischen Peptiden, während sich das Unternehmen gleichzeitig aufBiologika konzentriert.Weitere Informationen zu Enzene Biosciences Ltd. finden Sie aufwww.enzene.comWeitere Informationen zu Alkem Laboratories Ltd. finden Sie aufwww.alkemlabs.comKontakt und andere MO/CDMO-Anfragen:Tarun Chawla, PhDBusiness DevelopmentEnzene Biosciences Ltd.Tarun.chawla@enzene.comLogo:https://mma.prnewswire.com/media/1025100/Enzene_Biosciences_Logo.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1025101/Enzenes_Unit_I_Chakan.jpgOriginal-Content von: Enzene Biosciences Ltd., übermittelt durch news aktuell