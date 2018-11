Enyadres, Chany Dakota und viele weitere Stars kommen zu THE DOME (FOTO)

München (ots) -THE DOME am 30. November in Oberhausen- Neben zahlreichen Musik-Acts (Little Mix, Lena, Mike Singer),werden viele weitere Stars (Enyadres, Chany Dakota, LeonMachère) und bekannte RTL II Gesichter erwartet- Letzte Tickets für THE DOME sind erhältlich über www.thedome.deDas große Comeback der legendären Kultshow THE DOME rückt immernäher. Am 30. November kommen in Oberhausen internationale Stars,bekannte deutsche Acts und THE DOME-Urgesteine zusammen. Neben denKünstlern auf der Bühne, können Fans vor Ort, im Livestream und inder TV-Sendung viele weitere Stars bei THE DOME erleben.Während der Liveshow mit Auftritten von Little Mix, Lena, MikeSinger und vielen mehr, soll auch im Backstage-Studio ein spannendesProgramm entstehen. Hier kommen Stars und Sternchen zusammen, gebeneinen Einblick in die Welt hinter der großen Bühne, sprechen über diePerformances des Abends und treten in unterhaltsamen "Battles"gegeneinander an. Fans können im Livestream direkt dabei sein und mitihren Stars im Studio interagieren. Zu den bestätigten Gästen gehörenneben Acts, wie Die Lochis und Pietro Lombardi unter anderemEnyadres, Chany Dakota, Leon Machère, Patrizia Palme und Kayef.Allein diese Stars kommen bei Social Media auf über 22 MillionenFans.Auch zahlreiche bekannte Gesichter aus den Casts von Köln 50667,Berlin - Tag & Nacht, Love Island, Krass Schule und Grip haben sichfür das Comeback von THE DOME angekündigt und werden für die Fans vorOrt ein zusätzliches Highlight sein.Letzte Tickets und das aktuelle Line-up gibt es unter THEDOME.de.Am 30. November ab 18 Uhr kann THE DOME live in derKönig-Pilsener-Arena, bereits ab 17:45 Uhr im Web per Livestream undin den sozialen Netzwerken verfolgt werden. Am darauffolgenden Tagwird die Show im TV bei RTL II gezeigt (1.12.2018, 18:10- 20:15 Uhr).Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell