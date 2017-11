Envista Forensics heißt Ron Koerth als Senior Vice President willkommen

Atlanta und Toronto (ots/PRNewswire) - Envista Forensics gab heutebekannt, dass sich Ron Koerth dem Unternehmen als Senior VicePresident angeschlossen habe.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/593925/Envista_Forensics_Ron_Koerth.jpgHr. Koerth wird von Envistas Büro in Toronto, ON, aus arbeiten undfür das operative Management der kanadischen und UK/europäischenforensischen Beratungsaktivitäten von Envista verantwortlich sein.Zusätzlich zu seinen operativen Aufgaben wird er auch bestehendeBeziehungen nutzen und damit die globale Rekrutierung für dasUnternehmen und die Talententwicklung zu unterstützen.Bevor er zu Envista kam, hat Ron die meiste Zeit seiner Karriereals forensischer Ingenieur gearbeitet, insbesondere als Mitgründervon Giffin Koerth Forensic Engineering (jetzt -30-), wo seineExpertise und Leidenschaft für die Entwicklung und Betreuung vonIngenieur- und Expertenteams eine wesentliche Rolle bei derEtablierung des hervorragenden Rufs des Unternehmens für technischesKnow-how spielte."Wir sind sehr froh, dass sich Ron unserem Team anschließt. Er istnicht nur ein erfahrener Experte für zivile Forensik, sondern er hatein besonders gutes Gefühl für den Aufbau und die Leitunghocheffektiver, multidisziplinärer forensischer Teams", sagte BobWedoff, President von Envista Forensics.Er fuhr fort und fügte hinzu: "Ron schließt sich derEnvista-Familie an, und das zu einer unglaublich spannenden und,ehrlich gesagt, entscheidenden Zeit in der Geschichte unseresUnternehmens. Bei der weiteren Umsetzung unserer Vision, unseremweltweiten Kundenstamm ein umfassendes Angebot an erstklassigenforensischen Ingenieurdienstleistungen anzubieten, bin ichzuversichtlich, dass Rons Streben nach Exzellenz und seineFokussierung auf Kernwerte die Leidenschaft, das Talent und dieFachkompetenz unserer ohnehin schon herausragenden Teams noch weiterstärken werden."Auf die Frage, auf welchen Aspekt seiner neuen Rolle er sich ammeisten freue, antwortete Ron Koerth: "Die Steuerung, Betreuung undFührung von Menschen gehören zu den lohnendsten Aspekten meinerberuflichen Karriere und meines persönlichen Lebens. Anderen dabei zuhelfen, ihr volles Potenzial zu entwickeln und auf eine Weiseerfolgreich zu sein, welche die Menschen in ihrer Umgebung positivbeeinflusst, ist das, was mich am meisten begeistert."Er fuhr fort und sagte: "Ich glaube, dass Envista Forensics dasUnternehmen ist, bei dem ich dieses Talent am besten einsetzen unddie größtmögliche positive Wirkung erzielen kann. Es ist weltweit beiVermögensschaden- und forensische Beratung, digitaler Forensik undWiederherstellung von Anlagen führend. Vor allem verkörpert dasgesamte Führungsteam von Envista alles, wofür ich stehe, wenn esdarum geht, wie Menschen behandelt werden sollten: Es verfolgt dasfür alle wichtige Ideal des Unternehmens, dass jeder Einzelne zählt,und es hat diese Philosophie über einen sehr langen Zeitraumerfolgreich umgesetzt. Ich freue mich, Teil einer Organisation zusein, in der ein solches Engagement für die Menschen so tiefverwurzelt ist."Über Envista ForensicsEnvista ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen fürforensisches Ingenieurwesen und forensische Wiederherstellung undbietet Fehleranalysen, Brand- und Explosionsuntersuchungen, digitaleForensik, Unfallrekonstruktion, Bauberatung, Geotechnik,Schadensbewertung und Wiederherstellung von Anlagen nach Katastrophenaller Art an.Envista ist seit über 30 Jahren für die Branchen Versicherungsowie Rechts- und Risikomanagement tätig. Seine Experten reisen ausüber 30 Niederlassungen in Nordamerika, Lateinamerika, dem UK,Europa, Singapur und Australien in die ganze Welt.ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNGWeitere Informationen erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit:Jennifer Gaster, Vice President-Marketing+1 224 406 9809 jennifer.gaster@envistaforensics.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/593924/Envista_Logo_RGB_F.jpgOriginal-Content von: Envista Forensics, übermittelt durch news aktuell