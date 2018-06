Envion-Gründer gewinnen Schlacht um ihr Unternehmen / Gericht folgt Antrag der Gründer, legt CEO Woestmann und van Aubel an die Kette - Rechte aus Aktien der Gründer dürfen nicht beeinträchtigt werden

Berlin (ots) - Das Berliner Landgericht hat dem Antrag auf Erlassder begehrten einstweiligen Verfügung der Gründer von envionstattgegeben. Wie schon in der zuvor ergangenen Zwischenverfügungbleibt es envion CEO Woestmann (Quadrat Capital GmbH), seinemGeschäftspartner Thomas van Aubel und dessen Ehefrau Jutta Freifrauvon Falkenhausen (Sycamore GmbH) damit auch weiterhin untersagt,Anteile des Unternehmens, die sie über ihre Firmen Quadrat CapitalGmbH und Sycamore GmbH halten, an Dritte zu verkaufen. (LG Berlin,Kammer für Handelssachen 90, Aktenzeichen 90 O 38/18). QuadratCapital GmbH und Sycamore GmbH dürfen die envion AG fernerhin nichtdazu veranlassen, Gelder an die Gesellschafter auszukehren oder sonstUnternehmenswerte zu übertragen oder zu belasten und vor allem nichtauch noch weiter die Anteile der Gründer zu verwässern.Das Gründerteam von envion hielt ursprünglich 81 % an demUnternehmen, bis CEO Woestmann eine illegitime Kapitalerhöhungvornehmen ließ und damit den Gründeranteil auf 31 % verwässerte.Stattdessen halten nun Woestmann und sein Rechtsberater dieHauptanteile. Dagegen wehren sich die Gründer juristisch. So hattendie Gründer zuvor aus mehreren Quellen erfahren, dass CEO Woestmann,Geschäftspartner Thomas van Aubel und dessen Ehefrau Jutta Freifrauvon Falkenhausen offenbar den Verkauf von envion-Anteilen an Drittevorbereiten. Dieses Vorgehen wurde unter Androhung von Strafegestoppt. Mit dem Beschluss bestätigt das Gericht demnach die zuvorim Beschlusswege erlassene Zwischenverfügung durch Urteil. DieEntscheidung des Gerichts lässt sich wie folgt zusammenfassen:- Illegal war die Kapitalerhöhung durch CEO und envion VerwaltungsratMatthias Woestmann zum Schaden der Hauptanteilseigner undenvion-Gründer um Michael Luckow- Falsch sind offenbar die Behauptungen von CEO Matthias Woestmann,dass die Gründer illegal Token produziert hätten- Bestraft werden die Geschäftsführer Matthias Woestmann von derQuadrat Capital und Thomas van Aubel und seine Ehefrau Jutta Freifrauvon Falkenhause (Sycamore GmbH) sofern sie Anteile der envion anDritte verkaufen, sonst wie belasten oder ihre Gesellschafterrechtebeispielsweise dazu ausnutzen wollen, um die envion AG zu einer"Sonderausschüttung" zu bewegen.Die Grundlage für die Entscheidung des Gerichtes ist klar unddeutlich: Es gibt einen Vertrag zwischen Woestmanns Unternehmen"Quadrat Capital GmbH", welche die Anteile der Gründer, gesammelt inder Gründerfirma "Trado GmbH", treuhänderisch halten sollte. Gegendiesen Vertrag hat Woestmann eklatant durch die illegitimeKapitalerhöhung verstoßen, die er später zusammen mit seinemGeschäftsfreund Thomas van Aubel durch sehr zweifelhafte Behauptungenzu rechtfertigen versuchte.Das Trio CEO Woestmann, Thomas van Aubel und Jutta Freifrau vonFalkenhausen müssen nun die juristischen Konsequenzen für ihr Handelntragen.Bisher hatte CEO Matthias Woestmann behauptet, die Gründer hättenMillionen von Token illegitim erzeugt und für sich genutzt. Erstsprach Woestmann von 40 Millionen Token, nun spricht er von nur 20Millionen Token. Dies sei für ihn der Grund gewesen, dieKapitalerhöhung bei der envion AG durchzuführen. Profiteure derillegitimen Kapitalerhöhung war sein Freund Thomas van Aubel unddessen Ehefrau Jutta Freifrau von Falkenhausen, einer BerlinerSociety Lady, die über deren Unternehmen Sycamore GmbH nun dieHauptanteile (61,5 Prozent) des Unternehmens halten.In einer Pressemitteilung der envion AG, die am Tage vor derGerichtsverhandlung des envion Gründerteams gegen Woestmann & Co.veröffentlicht wurde, gestand der CEO nun unfreiwillig ein, dass seinRechtsfertigungskonstrukt für die Kapitalerhöhung erfunden ist. Denner lässt verlautbaren: "Bereits Ende Februar 2018 kam der Verdachtauf, dass beim envion-ICO mehr als 20 Mio. Token ohne Deckung durchden Prospekt erzeugt und verbreitet wurden."Tatsächlich aber fand die illegitime Kapitalerhöhung bereits am21. Januar 2018, also unmittelbar nach Beendigung des ICO statt,nachdem Investoren die envion-Kassen mit 100 Mio. US-Dollar befüllthatten. Die Kapitalerhöhung wurde demnach einen Monat vor demAufkommen angeblicher Verdachtsmomente durch Woestmann, van Aubel unddessen Ehefrau Jutta Freifrau von Falkenhausen vollzogen.Auch die Argumentation, dass sein langjähriger Freund undGeschäftspartner Thomas van Aubel und dessen Ehefrau Jutta Freifrauvon Falkenhausen die illegitime Kapitalerhöhung mitgestaltet haben,unterstreicht Woestmann ebenfalls in seiner Pressemitteilung. Zitatdaraus:"Daraufhin hatten Woestmann und sein Rechtsanwalt Thomas van Aubeldurch eine Kapitalerhöhung die Mehrheit bei der envion AG übernommen,um das eingesammelte Anlegervermögen vor dem Zugriff von MichaelLuckow zu schützen."Gründer Michaal Luckow: "Van Aubel und seine Ehefrau Jutta vonFalkenhausen stehen ganz klar hinter der putschartigen Übernahme derenvion AG. Woestmann ist nur der Handlanger, das tumbe Werkzeug. Original-Content von: NAIMA Strategic Legal Services GmbH, übermittelt durch news aktuell