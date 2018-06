Envion AG: Gericht untersagt den Verkauf von Firmenanteilen - CEO Matthias Woestmann, Hauptanteilseigner Jutta Freifrau von Falkenhausen und Thomas van Aubel juristisch an die Kette gelegt

Berlin (ots) - Das Berliner Landgericht hat einer einstweiligenVerfügung des Gründerteams der envion AG unter der Führung vonMichael Luckow stattgegeben, die es envion CEO Matthias Woestmann,seinem Geschäftspartner Thomas van Aubel und dessen Ehefrau JuttaFreifrau von Falkenhausen unter Androhung von Strafe untersagt,Anteile des Unternehmens, die sie über ihre Firmen halten, an Drittezu verkaufen. Auch verfügte das Gericht "alle Handlungen zuunterlassen, die zu einer Übertragung oder Belastung derVermögenswerte der Envion AG führen" (LG Berlin, Kammer fürHandelssachen 90, Aktenzeichen 90 O 38/18). Alle Antragspunkte desGründerteams wurden damit vom Gericht bestätigt.Das Gründerteam von envion hielt ursprünglich 81 % an demUnternehmen bis CEO Matthias Woestmann eine illegitimeKapitalerhöhung vornehmen ließ und damit den Gründeranteil auf 33 %verwässerte. Stattdessen halten nun Matthias Woestmann über seineFirma Quadrat Capital GmbH und sein Freund und Rechtsberater Thomasvan Aubel sowie dessen Ehefrau Jutta Freifrau von Frankenhausen überdie Sycamore GmbH die Mehrheitsanteile. Dagegen wehren sich dieGründer juristisch. Nach wie vor gibt es nach der illegitimenFirmenübernahme seitens CEO Woestmann, seinem Geschäftspartner Thomasvan Aubel und dessen Ehefrau Jutta Freifrau von Falkenhausen offenbarkeine ernstzunehmenden Anzeichen dafür, den eigentlichenUnternehmensplan zu verwirklichen.Mit der gerichtlichen Verfügung ist nun das Trio um CEO Woestmannnicht mehr in der Lage, Unternehmensanteile an Dritte zu verkaufenoder zu verpfänden. Damit bestätigte das Gericht auch dieArgumentation der Gründer, dass sie illegal aus ihrerMehrheitsposition herausgedrängt wurden, was zum Stillstand und somitzu einem erheblichem Schaden der Investoren führte.Die Grundlage für die Entscheidung des Gerichtes ist eindeutig: Esgibt einen Vertrag zwischen Woestmanns Unternehmen "Quadrat CapitalGmbH", welche die Anteile der Gründer, gesammelt in der Gründerfirma"Trado GmbH", hielt. Gegen diesen Vertrag verstieß Woestmann eklatantdurch die illegitime Kapitalerhöhung, die er später durchzweifelhafte, insbesondere in sich widersprüchliche Anschuldigungengegen die Gründer zu rechtfertigen versuchte. Durch eineMedienkampagne, in der falsche Tatsachenbehauptungen seitens CEOWoestmann verbreitet wurden, unternahm er den Versuch, von seinenkomplizenhaften und in höchstem Maße verwerflichen Machenschaftenabzulenken. Um ihr Ziel der Übernahme von envion AG zu erreichen, zogdas Trio CEO Woestmann, Thomas van Aubel und Jutta Freifrau vonFalkenhausen eine illegitime Kapitalerhöhung durch, die nicht mit deneigentlich berechtigten Mehrheitseignern, nämlich den Gründern,abgesprochen war. Alle drei müssen nun dafür die juristischenKonsequenzen für ihr Handeln tragen.Die Namen von Envion CEO Woestmann, Jutta Freifrau vonFalkenhausen ihrem Ehemann Thomas van Aubel und IBG-Manager Dinniesvon der Osten sind mittelbar und unmittelbar verbunden mit einerlängeren Liste von Unternehmen, die für einige von Deutschlandsgrößeren Firmenskandalen stehen (BALDA, Q-Cells, Solon, IBG).In einem Interview mit dem Schweizer WirtschaftsnachrichtendienstSWI, verneinte CEO Woestmann nicht, dass seine Handlung illegalwaren, als er die unrechtmäßige Kapitalerhöhung zu Gunsten seinesKompagnons van Aubel und dessen Ehefrau Jutta Freifrau vonFalkenhausen ausführte. Envion-Investoren berichteten von einemTelefongespräch mit Woestmann am 28.Mai 2018, in dem dieser sogargesagt haben soll, er erwarte dafür von einem Gericht für schuldigbefunden zu werden und dass er mit einem Urteil auf Schadensersatzrechne.Die Gründer von Envion versichern, dass sie solange juristischgegen Woestmann, van Aubel und Freifrau von Falkenhausen vorgehenwerden, bis sie wieder ihre Mehrheit am Unternehmen zurückerhaltenhaben, um den Schaden der Investoren zu minimieren und dasUnternehmenskonzept umzusetzen. Die Investoren erleiden jeden Monat,den sie vergeblich auf die erhofften monatlichen Renditen inMillionenhöhe warten, einen erheblichen finanziellen Verlust. Zuletztam 16.05.2018 mussten sie zudem hinnehmen, dass sich der Börsenwertder von ihnen gehaltenen Token (Wertpapiere) aufgrund derbekanntgewordenen Vorgänge und Falschmeldungen halbierte und das miteinem Gesamtverlust von über 15 Millionen USD innerhalb von 24Stunden.Nächster Gerichtstermin ist am 21. Juni 2018 in Berlin.Pressekontakt:NAÏMA Strategic Legal Services GmbH- Uwe Wolff -Phone: +49 30 2404 8290Email: uwe.wolff@naima-media.deOriginal-Content von: NAIMA Strategic Legal Services GmbH, übermittelt durch news aktuell