Entwurf zum Leistungssschutzrecht schlimmer als erwartet!

Berlin (ots) - Zu dem vom Justizministerium veröffentlichten Entwurf zurUmsetzung des Leistungsschutzrechts erläutert der Europaabgeordnete derPiratenpartei Dr. Patrick Breyer: "Falls der jetzt veröffentlichte EntwurfGesetz wird, haben sich die schlimmsten Befürchtungen der Gegner desLeistungsschutzrechts bestätigt: Laut dem realitätsfremden Entwurf soll es nurnoch erlaubt sein, "einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge" frei für dieVorschau auf Internetseiten zu verwenden. Es liest sich, als wäre der Textdirekt von Lobbyisten geschrieben worden. Denn anders als bei dem bereitsgescheiterten letzten Anlauf soll das Leistungsschutzrecht diesmal nicht nur fürTexte gelten sondern auch für Vorschaubilder und Videos. Ein Vorschaubild imFormat 128x128 und ein Video von bis zu drei Sekunden in Zeiten, in denenhochauflösende Bilder und Videos der Standard sind, ist wohl als schlechterScherz zu verstehen.Die Verleger, die jahrelang die Digitalisierung verschlafen haben und es bisheute nicht schaffen, ihre Angebote über zeitgemäße Verkaufsmodelle zuvertreiben, wollen das Internet als Konkurrenz für ihre auf Papier gedrucktenErzeugnisse ausschalten. Eine Regierung, die solche Gesetze zum Schaden vonMillionen Nutzern voran treibt, muss sich nicht wundern, wenn Deutschland alsStandort für Unternehmen im digitalen Bereich immer unattraktiver wird.Die Parteien im Bundestag müssen sich jetzt sehr gut überlegen, ob sie auf derSeite der Nutzer - und damit einem Großteil der Wähler - stehen oder auf derSeite von ein paar Verlegern und deren Profit. Für uns Piraten ist dieEntscheidung klar: Wir stehen an der Seite der Nutzer zugunsten derDigitalisierung. Letztes Jahr waren bereits zehntausende auf der Straße, umgegen dieses Gesetzesvorhaben zu demonstrieren. Die Nachricht ist aberanscheinend noch nicht bei der Bundesregierung angekommen."Das Leistungsschutzrecht als Maßnahme zur Rettung der klassischenGeschäftsmodelle der Verleger ist in Deutschland bereits einmal gescheitert.Google hat, wie zu erwarten war, Presseerzeugnisse, die auf ihremLeistungsschutzrecht bestanden, aus ihrer Suchmaschine entfernt, was zu einemmassiven Einbruch der Zugriffe führt. Anstatt aus diesem Fehlschlag zu lernen,wurde das Leistungsschutzrecht zusammen mit anderen Maßnahmen auf europäischerEbene umgesetzt. Schon im letzten Jahr bei den #saveyourinternet Protesten wardas Leistungsschutzrecht neben den Uploadfiltern einer der wichtigstenKritikpunkte. Auch Dr. Patrick Breyer hat 2019 an den Protesten teil genommen.Quellen/Fußnoten:[1] Entwurf des Justizministeriums http://ots.de/QJlt8w