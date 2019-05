Entwurf für Wahlprogramm der Linken: Mit hohlen Versprechungen auf dem Narrenschiff Utopia

Potsdam (ots) - Zur heutigen Vorstellung des Programmentwurfs derLinken für die kommende Landtagswahl im September erklärt derVorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz:"Es zeugt von erstaunlicher Chuzpe, dass die Linke in ihremProgrammentwurf Forderungen aufstellt, die sie schon beimvorangegangenen Landtagswahlkampf aufstellte und die sie in zehnJahren Regierungsbeteiligung nicht umsetzte. So verlangte die Linkeschon beim Wahlkampf für die Landtagswahl 2014 eine 'gebührenfreieGanztagsbetreuung in der Kita', was sie aber nicht davon abhielt,anschließend untätig zu bleiben. Die AfD-Fraktion hat als einzigeBrandenburger Landtagsfraktion bei diesem Thema eine konsequenteLinie eingehalten und sich stets für die vollständigeBeitragsfreiheit eingesetzt - beispielsweise in einemEntschließungsantrag im vergangenen Jahr (Drucksache 6/8640).Neben diesen hohlen Versprechungen spiegelt sich imProgrammentwurf der Linken vor allem das ,Narrenschiff Utopia'wieder, vor dem Franz-Josef Strauß einst warnte: Nebenplanwirtschaftlicher Wohnungspolitik im Stile von Kevin Kühnertgehört dazu die linke Wohlfühlforderung nach ,Spaß am Lernen stattNoten- und Leistungsdruck'. Dass dieser Spaß ohne Noten- undLeistungsdruck vor allem nach dem Ende der Schullaufbahn ein jähesEnde bei der Suche nach einem Arbeitsplatz finden könnte, scheint denLinken nicht in den Sinn zu kommen. Von einer Partei, die sich imEinklang mit anderen Altparteien für Schulschwänzer stark macht, istallerdings auch kein Bekenntnis zu einer Leistungs- undAnstrengungsgesellschaft zu erwarten.Dass die Landtagsabgeordnete Kathrin Dannenberg bei derVorstellung des Programmentwurfs allen Ernstes als Ziel postuliert,,allen Brandenburgern ein sorgenfreies Leben' zu ermöglichen, bewegtsich kaum über dem Niveau der Parole ,Freibier für alle'. Doch werzehn Jahre untätig bleibt, dem glaubt man nicht. Angesichts derTatsache, dass die Linke vor allem mit ihrer Zuwanderungspolitik einsorgenfreies Leben immer mehr erschwert, klingen Dannenbergs Worteohnehin wie reiner Hohn."Entschließungsantrag 6/8640:http://ots.de/6GFzvAPressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell