Entwurf des Batteriegesetzes ist Bankrotterklärung an den Umweltschutz

Berlin (ots) - Mehr als die Hälfte der ausgedienten Batterien in Deutschlandwird illegal entsorgt, doch der Entwurf des Bundesumweltministeriums für dasneue Batteriegesetz löst das Problem nicht - Sammelquote für Gerätebatterienmuss deutlich erhöht werden - Berechnung der Sammelquote enthält Schlupfloch undkonterkariert Sammelbemühungen - Pfand auf Lithium-Ionen-Akkus wegen BrandgefahrnotwendigDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) bewertet die vom Bundesumweltministeriumvorgeschlagenen Änderungen des Batteriegesetzes (BattG) als eineBankrotterklärung an den Umweltschutz. Nach Einschätzung des Umwelt- undVerbraucherschutzverbandes setzt der Entwurf der überwiegend illegalenEntsorgung von Gerätebatterien, dem wachsenden Ressourcenbedarf und derzunehmenden Brandproblematik von Lithium-Ionen-Batterien nichts entgegen.Die DUH kritisiert, dass durch eine viel zu geringe Sammelquote von nur 45Prozent das bisherige niedrige Niveau der Erfassung von Gerätebatterienbeibehalten wird. Die gesetzliche Sammelquote muss nicht nur dringend erhöht,sondern auch für verschiedene Batterietypen separat vorgegeben werden.Andernfalls würden weiterhin verstärkt schwere Blei-Säure-Batterien anstelle vonbeispielsweise Nickel-Cadmium- oder Lithium-Ionen-Batterien gesammelt. Zudementhält das Batteriegesetz ein Schlupfloch bei der Berechnung der Sammelquote,sodass im schlimmsten Fall nur 15 Prozent der in Verkehr gebrachtenGerätebatterien gesammelt werden müssen. Ebenso fehlen verpflichtendeÖkodesignvorgaben für alle Batterien und konkrete Sammelziele fürIndustriebatterien. Der Brandgefahr durch Hochenergieakkus muss mit einem Pfandbegegnet werden, was im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt wird."Die Bundesregierung verpasst es, im Batteriegesetz festzulegen, dass diejenigenUnternehmen, die Batterien verkaufen und damit viel Geld verdienen, dafür sorgenmüssen, dass möglichst viele Batterien auch wieder eingesammelt werden. Mehr alsjede zweite Altbatterie in Smartphones, Spielzeug und anderen Elektrogerätenwird falsch entsorgt und landet zum Beispiel im Restmüll. Nach dem Willen vonBundesumweltministerin Svenja Schulze soll das künftig so bleiben. Frau Schulzeakzeptiert mit dieser Regelung ohne Not, dass die in Batterien enthaltenenSchadstoffe und Schwermetalle die Gesundheit der Menschen und die Umwelt durchunsachgemäße Entsorgung schädigen", kritisiert die StellvertretendeBundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz.Die DUH fordert eine Anhebung der gesetzlichen Sammelquote für Gerätebatterienauf 65 Prozent ab 2021 und 85 Prozent ab 2023. Belgien erreichte bereits 2017eine Sammelquote von 60,6 Prozent und Polen eine Quote von 66 Prozent."Die niedrige gesetzliche Sammelquote von nur 45 Prozent wird in Deutschland mit47,7 Prozent knapp übererfüllt, sodass zukünftig keine Anreize fürRücknahmesysteme bestehen, mehr Batterien von den Sammelstellen abzuholen. Jedeüber der gesetzlichen Mindestquote abgeholte Batterie kostet dieRücknahmesysteme unnötig viel Geld. Deshalb werden Sammelstellen bewusstschlecht bedient und bleiben im Zweifelsfall sogar auf den Batterien sitzen. Daim Batteriegesetz kein Kostenausgleich zwischen den Rücknahmesystemen für 'zuviel' gesammelte Batterien vorgesehen ist, entsteht ein absurder Wettbewerb umgeringstmögliche Sammelmengen zu Lasten der Verbraucher und des Umweltschutzes",kritisiert Metz.Philipp Sommer, Stellvertretende DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft warnt: "Dieim aktuellen Gesetzentwurf vorgeschlagene Berechnungsmethode gefährdet durchSchlupflöcher selbst die Einhaltung des niedrigen gesetzlichen Sammelziels vonnur 45 Prozent. So könnten neu gegründete Rücknahmesysteme, die nach Ablaufeiner Übergangsregelung aktiv werden und im Folgejahr den Markt wiederverlassen, ihre faktische Rücknahmeverpflichtung auf 15 Prozent reduzieren.Tricksereien werden Tür und Tor geöffnet."Nach den Plänen des Bundesumweltministeriums soll beim Wechsel eines Herstellerszu einem anderen Rücknahmesystem nur die vom Hersteller ab dem Zeitpunkt desWechsels in Verkehr gebrachte Menge dem neuen System zugerechnet werden. DieRücknahmeverpflichtung für die in den beiden Vorjahren vom Hersteller in Verkehrgebrachte Menge verbleibt beim vorherigen Rücknahmesystem. Tritt dieses jedochaus dem Markt aus, entfällt auch die Rücknahmeverpflichtung für diese Mengen.Deshalb ist es dringend erforderlich, dass beim Wechsel eines Herstellers zueinem anderen Rücknahmesystem auch die in den Vorjahren in Verkehr gebrachtenMengen beim neuen System angerechnet werden.Falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien führen mittlerweile regelmäßig zuBränden in Entsorgungsanlagen mit hohem Sachschaden und gravierendenUmweltauswirkungen. Für Lithiumbatterien mit hoher Speicherkapazität, wie etwaAkkus aus Laptops, Elektrowerkzeug und E-Scootern, sollte ein Pfandsystemeingeführt werden. Eine Pfandhöhe von 50 Euro setzt nach Einschätzung der DUHeinen ausreichenden Anreiz zur gesonderten Rückgabe.Auch muss das Ökodesign von Batterien dringend durch verbindliche Vorgabenverbessert werden. So sollten gesetzliche Mindeststandards die Langlebigkeit,den Einsatz von Rezyklaten und die problemlose Entnahme von Batteriensicherstellen. Das vom Bundesumweltministerium vorgesehene Anreizmodell zurStärkung der ökologischen Gestaltung von Batterien durch Rücknahmesysteme, diein einem Wettbewerb untereinanderstehen, wird nicht funktionieren. Derfinanzielle Spielraum zur Belohnung eines umweltfreundlichen Produktdesigns wirdaus Wettbewerbsgründen zu gering sein. Zudem können Batteriehersteller dieRücknahmesysteme nach Belieben wechseln."Der Ausbau der Elektromobilität führt zu immer größeren Mengen anIndustriebatterien. Für diese existiert derzeit weder eine amtlicheSammelstatistik noch ein Sammelziel. Deshalb sollte für Industriebatterien, diein E-Scootern, E-Bikes und E-Autos verbaut werden, eine verpflichtendeSammelquote festgelegt werden", sagt Metz. Zudem sollte die Nutzung ausgedienterAkkus der Elektromobilität als stationäre Energiespeicher durch verbindlicheVorgaben zur Wiederverwendung gefördert werden.