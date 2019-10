Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Als eine Initiative, diedie Entwicklung des Unterhaltungssektors im Königreich Saudi-Arabienvorantreiben wird, startet an den Tagen vom 13. bis 14. Oktober imRitz-Carlton Hotel das "JOY Entertainment Industry Forum 2019".Das Forum ist Teil der "Vision 2030" des Königreichs - einerweitgreifenden Initiative, die zu einer stärkeren Wirtschaft unddynamischeren Gesellschaft beitragen soll. Das Königreich möchteGeschäft, Talente und nachhaltige Investitionen anziehen undunterhaltungsbezogene Großveranstaltungen entwickeln, und derUnterhaltungssektor ist dafür eine primäre Triebkraft.Der CEO der General Entertainment Authority, Herr Amr bin AhmadBanaja, betonte, dass sich das Königreich Saudi-Arabien erfolgreichdarum bemüht, eine wettbewerbsfähige Unterhaltungsindustrieaufzubauen - dass man lokale und internationale Talentezusammenbringt, um einen erstklassigen regionalenUnterhaltungsindustrie-Knotenpunkt zu schaffen."Für Unterhaltungsangebote sind die Menschen früher oft in Länderaußerhalb Saudi-Arabiens gereist - haben ihr Geld hierfür im Auslandausgegeben", so der CEO. "Wir wollen dieses Potenzial nachSaudi-Arabien zurückholen und so viele Optionen wie möglichschaffen."Die "JOY Conference" wird mehr internationale Aufmerksamkeit fürSaudi-Arabiens sich entwickelnde Unterhaltungs-, Kultur- undFreizeitindustrie erzeugen. Ausgewählte Redner, Experten, CEOs,internationale Akademiker und Unternehmen werden teilnehmen, darunterauch erstrangige Hollywood- und "Bollywood"-Prominente.Auf der Konferenz sollen Themen besprochen werden, die sich auseiner Reihe internationaler Fallstudien ergeben: zu erfolgreichenUnterhaltungssektoren, Gestaltungsstrategien und Umsetzungen, zumSchnittpunkt von Technologie und Innovation, sowie zur Förderung desWohlergehens und der Lebensfreude der Menschen.Eine Reihe von Veranstaltungen sind geplant, darunter ein"Entertainment Exhibition Workshop", der Forscher, Gestalter,Entwickler und Unternehmen zusammenbringt, die an der Gestaltung,Entwicklung, Beurteilung und Vermarktung von Veranstaltungen für denlokalen saudischen Markt interessiert sind.Das JOY Entertainment Industry Forum ist eine Initiative, dieunter der Führung von Herrn Turki bin Abdulmohsen Al Sheikh, demChairman der General Entertainment Authority, und der saudischenGeneral Entertainment Authority organisiert wurde. Es wird ausfolgenden Segmenten bestehen:1. JOY EXPO Mehr als 70 lokale, regionale und internationaleUnternehmen des Unterhaltungssegments2. JOY CONFERENCEMit Ministern der saudischen Regierung und Expertender Unterhaltungsindustrie3. JOY WORKSHOPSMehr als 12 Workshops über Unterhaltung undUnternehmertum4. JOY AWARDS Darunter Prominente aus Hollywood und der RegionBesuchen Sie die Website www.joyforum.com, um mehr zu erfahren.Informationen zur General Entertainment Authority:Die General Entertainment Authority trägt zur Unterstützung dersaudischen Wirtschaft bei: Sie setzt sich für die Diversifizierungihrer Quellen ein, für die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, dieUnterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie die Steigerungdes Anteils ausländischer Direktinvestitionen im Unterhaltungssektor.Pressekontakt:media@gea.gov.saOriginal-Content von: General Entertainment Authority, übermittelt durch news aktuell