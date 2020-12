Entwicklungsorganisation: Impfstoff weltweit gerecht verteilen

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Entwicklungsorganisation One hat Pharmaunternehmen und Staaten zu einer weltweit gerechten Verteilung von Corona-Impfstoffen aufgefordert.



Den Hersteller Biontech rief die Organisation am Montag auf, "die dafür notwendigen Schritte" zu unternehmen. In einem "Impffairness-Test" habe One sich die Verträge genauer angeschaut, die die G20-Staaten bisher mit Pharmafirmen gemacht hätten, hieß es einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech schneidet dabei mit 1,2 von 15 möglichen Punkten sehr schlecht ab", teilte One mit.

"Die Pandemie endet nicht, wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, sondern wenn alle Zugang zu diesem Impfstoff haben", so Stephan Exo-Kreischer, Direktor von One Deutschland. Biontech-Chef Ugur Sahin habe mehrfach betont, dass ein neuer Corona-Impfstoff allen Menschen auf der ganzen Welt so schnell wie möglich zur Verfügung stehen solle. "Das Problem ist: Praktisch sehen wir davon nichts. Es wurden weder Preisnachlässe für Entwicklungsländer angekündigt noch eine Zusammenarbeit mit der internationalen Impfstoff-Initiative Covax", so Exo-Kreischer. "Wir brauchen kein "Europe first", sondern den Blick fürs große Ganze."/cn/DP/jha