Entwicklungsministerium will Filmschaffende in Afrika weiterbilden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Entwicklungsministerium (BMZ) will bis 2019 etwa 1.000 Filmschaffende in 18 afrikanischen Ländern weiterbilden. Zudem unterstütze das BMZ einen Ausbildungsgang, der auf eine hochwertige Berichterstattung für zwölf Fernsehsender in zwölf afrikanischen Ländern ziele, berichtet der "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). Rund drei Millionen Euro will Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) investieren.

"Die Berlinale-Preisträger von morgen werden schon heute in Afrika ausgebildet", sagte Müller der Zeitung. "Damit auch wir die Welt von morgen mit afrikanischen Augen sehen können."

Foto: über dts Nachrichtenagentur