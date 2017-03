Entwicklungsminister will mehr Engagement der Wirtschaft in Afrika

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Afrika-Konferenz der Bundesregierung an diesem Mittwoch hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller erneut an die deutsche Wirtschaft appelliert, sich stärker auf dem Kontinent zu engagieren.



"Kein Markt der Welt hat mehr Entwicklungspotenziale und eine junge motivierte Generation, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen will", sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die deutschen Unternehmen haben das Können und die Technik, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in einer ganz neuen Dimension mit Afrika umzusetzen."

An diesem Mittwoch soll bei einer Konferenz in Berlin darüber beraten werden, wie die vielen Einsätze der Bundeswehr mit der deutschen Entwicklungspolitik verzahnt werden können. Das Treffen steht unter dem Motto "Sicherheit, Frieden und Entwicklung in Afrika". Neben Müller wird dabei auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine Rede halten.

Der Bundesentwicklungsminister sagte der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch): "Armut, Hunger und der Streit um Ressourcen sind die Ursachen für Terror und Krieg. Die beste Friedenspolitik ist es, Kriege und Krisen zu verhindern. Militäreinsätze sind immer nur die letzte Möglichkeit." Hier gebe es eine enge Zusammenarbeit mit der Verteidigungsministerin. Man müsse "deutlich stärker in die afrikanischen Staaten investieren, damit diese ihre Sicherheit verbessern"./sk/DP/zb