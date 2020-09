Entwicklungsminister will nach Amtszeit Erfahrungen teilen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesminister Gerd Müller (CSU) will die Zeit nach seinem Rückzug als Bundesminister nutzen, um noch detaillierter von seiner Zeit im Amt zu berichten. "Es gibt mir auch die Kraft und die Freiheit, vielleicht noch deutlicher und offener, das zu sagen, was ich gesehen habe", sagte Müller der Wochenzeitung "Die Zeit" zu den Hintergründen seines Rückzugs aus dem deutschen Abgeordnetenhaus. Nach fünf Jahren im Europäischen Parlament und 27 Jahren im Bundestag mache er zudem "für einen Generationenwechsel den Platz frei", so der CSU-Politiker.

Er fühle sich trotzdem seinem Amt nach wie vor verpflichtet: "Ich habe das alles vor Ort gesehen und das kann ich keinem Kollegen vorhalten."

