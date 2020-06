Entwicklungsminister für Überprüfung der Afrika-Reisebeschränkungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat Außenminister Heiko Maas (SPD) aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für afrikanische Staaten zu überprüfen. "Allein in Afrika leben 25 Millionen Menschen vom Tourismus, zum Beispiel in Marokko, Ägypten, Tunesien, Namibia oder Kenia", sagte Müller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Wenn die Länder niedrige Infektionszahlen aufweisen und Hygienestandards wie in Europa garantieren, gibt es keinen Grund, sie vom Tourismus abzuschneiden."

Es gehe um Millionen von Arbeitsplätzen, es gehe um Köche, Reinigungskräfte und Busfahrer, so der Minister. "Sie alle brauchen die Jobs, um zu überleben", sagte der CSU-Politiker dem RND. Er erinnerte daran, dass es in den Entwicklungsländern weder Kurzarbeitergeld, noch Überbrückungshilfen gebe. "Die Menschen kämpfen täglich ums Überleben", mahnte Müller.

Foto: über dts Nachrichtenagentur