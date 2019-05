Entwicklungsminister fordert schnelleres Verbot von Einweg-Plastik

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsminister Gerd Müller hat ein schnelleres Verbot von Einwegprodukten aus Plastik gefordert.



Deutschland solle damit dem Beispiel Großbritanniens folgen, erklärte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Die Briten machen es vor und setzen das EU-Verbot von Plastikprodukten jetzt schon um. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und den Worten ebenfalls schnelle Taten folgen lassen!", so Müller.

Deutschland solle sich während der EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr zudem dafür einsetzen, den Müll-Export in Entwicklungsländer zu stoppen, forderte der Minister. Niemand könne den Menschen in Afrika und Asien erklären, warum sich bei ihnen der europäische Wohlstandsmüll türme.

"Und Wattestäbchen, Plastikhalme oder -besteck können auch nur der Anfang sein: Auch Plastiktüten, Einwegbecher oder Kaffeekapseln stehen für eine Wegwerfgesellschaft, für die die Zeit jetzt ablaufen muss", erklärte Müller. Mit der neuen Abfall-Allianz "Prevent" gehe die deutsche Entwicklungszusammenarbeit gegen weltweite Müllberge vor. Beteiligt seien mehr als 35 Partner aus Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft./cn/DP/jha