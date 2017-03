Entwicklungsminister Müller wirbt für fairen Handel mit Afrika

ABIDJAN (dpa-AFX) - Fairer Handel ist aus Sicht von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für viele Länder Afrikas.



Mit der Vereinbarung verbesserter Standards und höherer Löhne schaffe die deutsche Entwicklungspolitik Perspektiven für die Menschen vor Ort, erklärte Müller am Mittwoch beim Besuch einer Kakao-Plantage in der Elfenbeinküste.

"Es kann doch nicht sein, dass die Kakao- und Kaffeebauern von ihrer harten Arbeit nicht leben können und Kinder, statt in die Schule zu gehen, auf den Plantagen wie Sklaven schuften müssen", sagte Müller. Die westafrikanische Elfenbeinküste ist der weltgrößte Kakao-Produzent.

Um dem Land zu Wachstum zu verhelfen, müsse auch ein größerer Teil der Verarbeitung vor Ort passieren, forderte der Minister. Dazu müsse auch ein Abbau von Handelsbarrieren seitens der EU beitragen. "Das ist moderne Zukunftspolitik mit Afrika."

Nach Angaben des Ministeriums verdienen Kakao-Bauern in der Elfenbeinküste so wenig, dass pro Familienmitglied gerade einmal 50 Cent pro Tag zum Leben bleiben. Nur vierzig Prozent der Kakaoproduktion seien bisher für fairen Handel zertifiziert. Bei konventioneller Schokolade blieben nur sieben Prozent der Wertschöpfung beim Produzenten, bei fair gehandelter doppelt so viel./jbz/DP/mis