Entwicklungsminister Müller ruft zu verantwortungsvollem Konsum auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat zu einem verantwortungsvollen Konsum aufgerufen. "Die Globalisierung darf die Welt nicht weiter spalten in einige Gewinner hier und viele Verlierer in Entwicklungs- und Schwellenländern", schreibt Müller in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Rundschau" (Freitagsausgabe). Produktion, Handel und Verbraucher benötigten den richtigen "moralischen Kompass".

Als Orientierung müssten Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit dienen. Dafür sei es nötig, mehr Klarheit und Transparent beim Konsum zu schaffen. "Genauso, wie wir beim Einkauf die Preise vergleichen, müssen wir die Herkunft der Produkte und die Produktionsbedingungen vergleichen können. Nur so ist verantwortungsvoller Einkauf möglich", so Müller weiter. Das Entwicklungsministerium (BMZ) setze sich dafür ein, dass "glaubwürdige Umwelt- und Sozialsiegel die erforderliche Orientierung schaffen". Müller warnt in dem Beitrag davor, dass "entfesselte und unregulierte Marktkräfte oder verzerrende Agrarsubventionen" die Fortschritte konterkarierten, die durch verantwortungsvolles Handeln von Bürgern und Unternehmen erreicht würden. Er werde sich dafür einsetzen, dass "Globalisierung gerecht gestaltet wird".

Foto: über dts Nachrichtenagentur