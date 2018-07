Entwicklungsminister Müller fordert mehr Geld für sein Ressort

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zeigt sich weiterhin unzufrieden mit dem Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für den Bundeshaushalt 2019. "So sehr ich mich über das gute Ergebnis für 2018 freue: Für 2019 ist das Ziel noch nicht erreicht", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Mittwoch).



Der jetzt vorgestellte Zuwachs um 280 Millionen Euro sei zwar ein erster Schritt. "Wenn wir die ODA-Quote aber halten wollen, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dann fehlen in meinem Haushalt noch etwa 500 Millionen Euro", so der CSU-Politiker.

Die sogenannte ODA-Quote stellt die Ausgaben eines Landes im Entwicklungsbereich im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung dar. Das international vereinbarte Ziel setzt die Quote bei 0,7 Prozent an. 2018 liegt sie in Deutschland bei 0,5 Prozent.

Der Finanzminister müsse "dringend nachlegen", um Programme etwa für die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat zu finanzieren, sagte Müller. "Das ist auch eine Frage der Prioritätensetzung: die Aufstockung des Entwicklungsetats wäre nur ein Bruchteil dessen, was für die Unterstützung von Geflüchteten in Deutschland eingesetzt werden muss."/poi/DP/tos