Entwicklungsminister Müller: Respekt für türkische Flüchtlingspolitik

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat der türkischen Regierung in der Flüchtlingspolitik Respekt bekundet. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) betonte Müller, die Ausdehnung des türkischen Wahlkampfs auf Deutschland sei "inakzeptabel". In der Flüchtlingspolitik jedoch habe Deutschland mit der Regierung "ganz andere, sehr positive Erfahrungen gemacht".

Die Bundesregierung und die Administration in Ankara arbeiteten "sehr gut" zusammen. "Die Absprachen, die wir getroffen haben, sind eingehalten worden", erklärte der Entwicklungsminister. Er wies darauf hin, dass die Türkei rund drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen habe. "Das verdient Anerkennung", unterstrich Müller.

