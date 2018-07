Entwicklungsminister: In Migrationsdebatte über Grenzen hinausschauen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Flüchtlingsdebatte wird nach Ansicht von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zu wenig auf die Kinder in Krisenregionen geschaut.



"Das sind die wahren Probleme, das sind die wahren Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen", sagte Müller am Donnerstag anlässlich einer Unicef-Konferenz zu Flüchtlingsfragen in Berlin.

"Wenn wir über die Flüchtlingsthematik diskutieren, dann müssen wir über die Grenzen Deutschlands und Europas hinausblicken in die Kinderaugen von 400 000 Kindern, die heute Nacht in den Lagern in Bangladesch auf dem Dreck dem Monsunregen getrotzt haben." Müller spielte auf Kinder der muslimischen Minderheit Rohingya an, von denen seit Ende August 2017 mehr als 700 000 vor der Gewalt des Militärs aus ihrer Heimat in Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen sind.

Müller kritisierte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf, von dem er mehr Geld für das Entwicklungsressort möchte: "Mit 15 Cent am Tag retten wir ein Menschenleben. Das möchte ich auch rüber an die Haushaltsdebatte und an den Finanzminister und alle Kolleginnen und Kollegen senden, dieses Signal." Ihm fielen "mindesten 50 andere Stellen im Bundeshaushalt" ein, wo man sinnvoller sparen könne, sagte Müller. Der CSU-Politiker bemängelt nicht nur den Haushaltsentwurf des Finanzministers für 2019, der einen zu geringen Zuwachs für das Entwicklungsressort vorsehe, sondern auch geplante Reduzierungen für die Jahre danach./per/DP/nas