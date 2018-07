Entwicklungshelfer werfen GroKo Bruch des Koalitionsvertrags vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Entwicklungsorganisation One wirft der großen Koalition mit Blick auf die Haushaltsplanung einen Bruch der eigenen Versprechen vor.



Union und SPD hätten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, zusätzliche finanzielle Spielräume im Verhältnis von 1:1 für Verteidigung und Entwicklung auszugeben. Mit dem Kabinettsentwurf, der an diesem Freitag beschlossen werden soll, würden Union und SPD diese Vereinbarung in den kommenden Jahren brechen, teilte die Organisation der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Entwicklungsorganisation habe erfahren, dass der Wehretat gegenüber dem 51. Finanzplan von 2018 bis 2021 um 6,2 Milliarden Euro wachsen solle, das Budget des Entwicklungsministeriums und des Auswärtigen Amts zusammen aber nur um 2,8 Milliarden Euro. "Was Finanzminister Scholz hier vorschlägt, ist nichts anderes als ein Koalitionsbruch", sagte der Deutschland-Direktor von One, Stephan Exo-Kreischer. "Die Bundesregierung lässt sich offenbar von US-Präsident Trump treiben statt die Bekämpfung von Armut und Hunger in den Fokus zu stellen."

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte die Woche im Bundestag den Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für 2019 scharf kritisiert. Der Entwicklungsetat müsse für 2019 mindestens verdoppelt werden, es fehlten noch 500 Millionen Euro./poi/DP/zb