Entwicklungen auf dem Cannabis-Markt: Experten-Konferenz in Tel Aviv

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die medizinische Nutzung von Cannabis steht in diesem Monat im Mittelpunkt einer zweitägigen Konferenz in Tel Aviv.



Forscher und Unternehmer wollen am 20. und 21. März über Innovationen und Behandlungsmöglichkeiten auf diesem schnell wachsenden Markt sprechen. Organisiert wird CannaTech 2017 von iCAN, einem Unternehmen, das jungen Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen Cannabis-Industrie in Israel durch intensive Unterstützung zum schnelleren Erfolg verhelfen will.

In Deutschland wird Cannabis als Medizin nach einem neuen Gesetz von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) unter staatlicher Aufsicht vertrieben. In Israel ist Cannabis als Medizin schon etabliert. Die Regierung hat außerdem am Sonntag beschlossen, den Konsum der Droge zu entkriminalisieren. Ersttäter sollen nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, sondern nur noch ein Bußgeld zahlen.

Die Legalisierung der medizinischen Nutzung von Cannabis auch in Deutschland eröffne Möglichkeiten einer neuen Kooperation mit Israel, hieß es in einer Mitteilung von iCAN. Am 22. März sei ein Tagesausflug in die Arava-Wüste im Süden Israels geplant, bei dem es um neue Anbaumöglichkeiten des Heilmittels gehe. Denkbar wäre unter anderem ein Import von medizinischem Cannabis aus Israel nach Deutschland./le/DP/she