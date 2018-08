Entwicklungen bei Arbeitsplatztrends zwingen Büromieter und -besitzer dazu, traditionelle Strategien anzupassen

Toronto (ots/PRNewswire) -Avison Young veröffentlicht seinen Halbjahresbericht 2018 für dennordamerikanischen und europäischen BüromarktNeue Ansätze von Technologieunternehmen und Co-Working-Anbieternin Nordamerika und Europa fordern die Büronutzungsstrategien vonMietern und Vermietern heraus und zwingen Akteure in etablierterenSektoren, ihre Denkweise über Größe, physische Form und diebetriebliche Funktion ihrer Räumlichkeiten anzupassen. DieseTransformation fördert weiterhin neue Entwicklungen, die in einigenMärkten der Nachfrage hinterherlaufen und die durch eine junge, gutausgebildete Mitarbeiterschaft verstärkt werden, die es in städtischeZentren zieht.Dies sind einige der Trends, die im heute veröffentlichtenHalbjahresbericht 2018 zum Büromarkt in Nordamerika und Europa vonAvison Young beschrieben sind.Der Bericht deckt die Büromärkte in 67 Metropolenregionen inKanada, den USA, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, Deutschland undRumänien ab: Calgary, Edmonton, Halifax, Lethbridge, Montreal,Ottawa, Regina, Toronto, Vancouver, Waterloo Region,Winnipeg,Atlanta, Austin, Boston, Charleston, Charlotte, Chicago,Cleveland, Columbus, OH; Dallas, Denver, Detroit, FairfieldCounty,Fort Lauderdale, Greenville, Hartford, Houston, Indianapolis,Jacksonville, Las Vegas, Long Island, Los Angeles, Memphis, Miami,Minneapolis, Nashville, New Jersey, New York, Oakland, Orange County,Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh-Durham, Reno,Sacramento, San Antonio, San Diego County, San Francisco, SanJose/Silicon Valley, San Mateo, St. Louis, Tampa, Washington, D.C.;West Palm Beach, Westchester County, Mexiko-Stadt, Coventry, London,UK; Manchester, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München undBukarest."Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher, ökonomischer,geopolitischer und finanzieller Volatilität stehen die Märkte fürkommerzielle Immobilien - größtenteils - auf einer relativ solidenGrundlage", kommentiert Mark E. Rose, Chair und CEO von Avison Young."Nirgendwo sonst sehen wir so tiefgreifende Veränderungen wie imBürosektor - insbesondere in städtischen Bereichen von großenmetropolischen Märkten in den sechs Ländern, die in unserem Berichtbehandelt werden. Die Auswirkung ist in den Stadtsilhouetten zusehen, die sich in einem hohen Tempo verändern, wenn die Konstruktionvon Neubauten an Fahrt aufnimmt, angetrieben von einer unersättlichenNachfrage von Unternehmen, die ihre Arbeitsplatzstrategien an einewachsende Millenial-Mitarbeiterschaft und deren Adaptierbarkeit aninnovative Technologien anpassen."Rose sagte weiter: "Gleichzeitig werden Sektoren, auf die in derVergangenheit eine beträchtliche Menge an Nachfrage für Büroflächeentfallen ist, jetzt sowohl augmentiert und als auch unter Druckgesetzt durch eine stetig wachsende Technologie- undCo-Working-Branche. Dieses Phänomen ist grenzüberschreitendfestzustellen, insbesondere in Märkten mit einer dichten undwachsenden städtischen Bevölkerung."Laut dem Bericht sanken von den 67 Büromärkten, die von AvisonYoung in Nordamerika und Europa verfolgt wurden und sich insgesamtauf mehr als 6 Milliarden Quadratfuß (557,4 Millionen Quadratmeter)belaufen, die marktweiten Leerstandsquoten in 38 Märkten, blieben insieben Märkten unverändert und stiegen in 22 Märkten, während fast 74Millionen Quadratfuß (6,87 Millionen Quadratmeter) auf Jahresbasisabsorbiert wurden.Der Bericht führt weiterhin aus, dass Baukräne weiter ein festerBestandteil von vielen Stadtsilhouetten waren, da fast 74 MillionenQuadratfuß (6,87 Millionen Quadratmeter) Bürofläche in demZwölfmonatszeitraum fertiggestellt wurden, während sich weitere 138Millionen Quadratfuß (12,82 Millionen Quadratmeter) zumHalbjahreszeitpunkt 2018 im Bau befanden - von denen 50 Prozentbereits vor Fertigstellung vermietet waren."Es ist toll, so viel Zuversicht bei den Entwicklern zu sehen, dieauf das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage in vielen Märktenreagieren", sagte Rose. "Wie immer in dieser Branche ist dasinhärente Risiko, dass sich die Umstände ändern könnten, was zu einemÜberangebot von Produkten zum Zeitpunkt der Fertigstellung führt. Invielen Fällen ist dieses Szenario das Ergebnis von externenwirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren. Dieses Mal jedochwirken sich die neuen Einflüsse von disruptiven Technologien undeiner zunehmenden Verfügbarkeit von Co-Working-Büroraum auch daraufaus, wo Menschen arbeiten, was sich potenziell von innen heraus aufdie Bürobranche auswirken kann - und gängige Überzeugungenherausfordert.Rose fügte hinzu: "Die allgemein soliden Grundlagen des Büromarktswerden an der nordamerikanischen Front durch die laufendenNAFTA-Gespräche gefährdet. In Europa dominiert die näher rückendeBrexit-Frist weiterhin die britischen Schlagzeilen, während inDeutschland starke Vermietungsaktivitäten weiterhin dieLeerstandsquoten in allen Märkten von Avison Young nach unten drückt.In Bukarest, Rumänien, schreitet die Entwicklung in Reaktion auf dieNachfrage weiter voran.KANADADie kanadischen Büroimmobilienmärkte waren im ersten Halbjahr 2018weiterhin solide, unterstützt von stabilen makroökonomischenIndikatoren wie guten Beschäftigungszahlen, BIP-Wachstum und einerwiedererstarkende Wirtschaft in Alberta. Allerdings stellen eineprotektionistische US-Politik und Zollerhöhungen ein Risiko für diekanadische Wirtschaft und globale Handelsströme dar und könnten imweiteren Verlauf zu einer Dämpfung des Wachstums führen."Intensiver Wettbewerb um Bürofläche untermauert weiterhin dieMarktgrundladen in ganz Kanada - insbesondere in innerstädtischenMärkten", kommentierte Bill Argeropoulos, Principal und PracticeLeader, Research (Kanada), für Avison Young. "Die Nachfrage austraditionellen Sektoren wird verstärkt durch die Verbreitung voninländischen und globalen Technologie- und Co-Working-Unternehmen,eine anhaltende Urbanisierung und eine aufkeimendeMillenial-Mitarbeiterschaft - alles im Rahmen einer neuen kanadischenInnovationswirtschaft."Der Bericht zeigt sinkende Leerstandsquoten in mehr als der Hälftealler kanadischen Büromärkte, wobei in den letzten 12 Monatenvorstädtische Märkte die innerstädtischen Märkte im Hinblick aufAbsorption (angeführt von Montreal und Vancouver) und neueFertigstellungen (angeführt von Toronto, Vancouver und Montreal)abgehängt haben. Zum Halbjahreszeitpunkt hat die innerstädtische, imBau befindliche Bürofläche (angeführt von Toronto) allerdings die derVorstädte mit deutlichem Abstand übertroffen.Argeropoulos sagte abschließend: "Urbanisierung - was zum Teil aufdas Wachstum im Technologiesektor zurückzuführen ist - hat einemerkliche Kluft zwischen innerstädtischen und vorstädtischenLeerstandsquoten in neuen Tech-Hubs wie Vancouver, Toronto, derRegion Waterloo, Ottawa und Montreal geführt. Angesichts beengterWohnbedingungen und Aufwärtsdruck auf die Mieten in einigeninnerstädtischen Märkten des Landes und angesichts einer geringenoder fehlenden Entlastung beim Angebot in naher Zukunft, könntenvorstädtische Märkte - insbesondere solche, die eine guteVerkehrsanbindung oder andere städtische Vorzüge bieten - in dennächsten Jahren die Nutznießer einer ausufernden Mieternachfragesein.Nennenswerte Höhepunkte des Halbjahresberichts 2018 zumkanadischen Büromarkt:- Der kanadische Büromarkt mit einer Gesamtfläche von 530 MillionenQuadratfuß (49,2 Millionen Quadratmetern) verzeichnete einepositive Absorption von fast 6 Millionen Quadratfuß (557.000Quadratmetern) in den vergangenen 12 Monaten bis Ende 30. Juni2018, angeführt von einem starken Anstieg in Toronto, Vancouver undMontreal - was die Verluste im angeschlagenen, sich jedochstabilisierenden Calgary-Markt wettmacht.- Der gesamte kanadische Büroleerstand ging um 60 Basispunkte (bps)im Jahresvergleich zurück und schloss das erste Halbjahr 2018 mit11,5 Prozent ab. Leerstand ging in sechs von elf Märkten zurückUnverändert gegenüber dem Vorjahr behielt Calgary (23,5 %) diehöchste Leerstandsquote bei, Toronto (6,2 %) hat jetzt dieniedrigste Leerstandsquote, während die Region Waterloo (360 bpshöher auf 17,1 %), Edmonton (320 bps tiefer auf 14,1 %) und Ottawa(320 tiefer auf 9,5 %) die größten Schwankungen verzeichneten.- Die meisten innerstädtischen Märkte verzeichneten positiveErgebnisse mit zusammengenommen mehr als 2,2 Millionen Quadratfuß(204.000 Quadratmeter) Absorption in den 12 Monaten zumHalbjahreszeitpunkt 2018 - angeführt von Toronto, Vancouver undEdmonton. Somit sank die kanadische innerstädtische Leerstandsquoteum 80 bps im Jahresvergleich auf 10,5 Prozent zumHalbjahreszeitpunkt 2018. Der Leerstand war niedriger in sieben derelf innerstädtischen Märkte; vier blieben einstellig und unter demnationalen innerstädtischen Durchschnitt, während Toronto (2,2 %)den niedrigsten innerstädtischen Leerstand verzeichnete - nicht nurin Kanada, sondern in ganz Nordamerika.- Neben Edmonton und Calgary erweiterten sich die vorstädtischenMärkte in unterschiedlichem Maße, mit starken Ergebnissen inMontreal und Vancouver. Vorstädtische Märkte hängten dieinnerstädtischen Märkte zusammengenommen mit einer positivenzwölfmonatige Absorption von fast 3,4 Millionen Quadratfuß (316.000Quadratmeter) ab - was leicht hinter dem Tempo des vorherigenZwölfmonatszeitraum liegt. Der vorstädtische Leerstand fiel 50 bpswährend des Jahres und schloss das erste Halbjahr 2018 bei 13,1Prozent. Auch wenn zweistellige Leerstände in allen bis auf zweivorstädtischen Märkten vorhielten, verzeichneten sechs von elfvorstädtischen Märkten niedrigere Leerstände im Jahresvergleich -wobei Winnipeg den niedrigsten Stand aufweist (5,5 %).- Neu fertiggestellte Büros sanken auf 3,6 Millionen Quadratfuß(334.000 Quadratmeter), die in den 12 Monaten bis zumHalbjahreszeitpunkt 2018 ausgeliefert wurden, niedriger als diefast 10 Millionen Quadratfuß (929.000 Quadratmeter) im vorherigenZwölfmonatszeitraum - dies verschärft den Mangel an verfügbarerFläche, insbesondere in den innerstädtischen Märkten von Vancouverund Toronto. In einer Veränderung gegenüber dem Vorzeitraumüberholten vorstädtische Fertigstellungen (angeführt von Toronto,Vancouver und Montreal) die innerstädtischen Fertigstellungen,wobei Toronto insgesamt die meisten Fertigstellungen verzeichnete.- Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, hatten Entwickler mehr als15 Millionen Quadratfuß (1,39 Millionen Quadratmeter) unterKonstruktion (52 % bereits vor Fertigstellung vermietet, 3 % desexistierenden Bestands) zum Halbjahreszeitpunkt 2018, während derinnerstädtische Bau den vorstädtischen Bau im Verhältnis vier zueins übertraf. Toronto hatte die meiste gesamte (8,5 MillionenQuadratfuß) und innerstädtische Bürofläche (7,2 MillionenQuadratfuß) im Bau in Kanada und war weltweit mit Städten wieLondon, Mexiko-Stadt, Washington, D.C. und New York in guterGesellschaft.- Zurückgehalten hauptsächlich von Calgary und in geringerem Maße vonOttawa, entspannten sich die Class-A-Bruttomieten imJahresvergleich leicht. Der innerstädtische Durchschnitt fiel um1,97 Dollar pro Quadratfuß (psf) auf 38,83 Dollar psf und dervorstädtische Durchschnitt sank um 0,43 Dollar psf auf 31,86 Dollarpsf. Ähnlich wie im Vorjahr wies erneut Vancouver mit 59 Dollar psfdie höchsten innerstädtischen Class-A-Bruttonmieten auf, und beiden höchsten vorstädtischen Class-A-Bruttomieten stach ReginaVancouver mit 40 Dollar psf aus.USADer US-amerikanische Büromarkt hat von einem weiteren starkenZwölfmonatszeitraum mit positiven wirtschaftlichen Indikatorenprofitiert: Weitere unternehmerische Expansion und Jobwachstum,Arbeitslosigkeit auf jahrzehntelangem Tiefststand und höhereVerbraucher- und Unternehmensausgaben. Die Unternehmensausgabenhielten ihr Momentum im ersten Halbjahr 2018 aufrecht, beflügeltdurch Unternehmenssteuersenkungen, trotz eines isolationistischerenKurses der US-Regierung und Unsicherheiten beim globalen Handel. ImJuni betrug die US-Arbeitslosigkeit im Durchschnitt 4 Prozent und dieBeschäftigung wuchs in den letzten 12 Monaten um 2,4 Millionen, wasdurch den freiberuflichen und geschäftlichen Sektor, der Büroflächenutzt, mit der Schaffung von 521.000 Arbeitsplätzen unterstütztwurde.Der US-Büromarkt mit einer Fläche von 5,2 Milliarden Qudratfuß(483 Millionen Quadratmeter) berichtete eine Nettoabsorption von 43Millionen Quadratfuß (4 Millionen Quadratmeter) mit der Stärke desAnstiegs in fünf Märkten, die jeder mehr als 3 Millionen Quadratfuß(279.000 Quadratmeter) erzielten."Trotz dieser starken Inanspruchnahme bin ich nicht überrascht,dass die Leerstandsquote insgesamt relativ hoch bleibt, wenn man sichdas Volumen von laufenden Konstruktionen und dem fortgesetzten Trendeines effizienteren Bürodesigns ansieht", sagte Earl Webb, President,U.S. Operations, Avison Young.Die Trends des US-Büromarkts reflektieren die kanadischen Trends,mit einer zunehmend spürbaren Auswirkung durchCo-Working-Unternehmen. Gelegentlich belegen Co-Working-Unternehmengroße Grundstücke in übersättigten Märkten, was Leerstände unterKontrolle hält, und die Beliebtheit des Konzepts bei Mietern hatVermieter zu mehr Wettbewerb gezwungen. sodass diese Konferenzräume,Mieterzentren und soziale Räume hinzufügen.Webb erklärte weiter: "Flexible Mieterschaft ist entscheidend. Wirsehen auch einige nationale gewerbliche Mieter, die Co-Working-Räumenutzen, um Kosten zu kontrollieren und diese Flexibilität zuschaffen. Die aktuelle Ankündigung eines Co-Working-Betreibers, dasser seinen Brokerage-Betrieb verlagert, könnte den Büromarkt weiterstören, und wir werden diese Situation und andereCo-Working-Entwicklungen beobachten, während wir uns auf 2019zubewegen."Der Bericht fährt fort mit einer Diskussion von anderen aktuellenund anhaltenden Trends, wie etwa die Sanierung von alterndem Bestandund der Schwerpunkt im Angebot von Entwicklern, transitorientierteProjekte mit gemischter Nutzung anzubieten. Mieter zeigen weiterhineine Präferenz für Gebäude und Geografien, die viele Einrichtungenbieten - eine wichtige Rekrutierungsstrategie, die im Hinblick daraufentwickelt wurde, die Millenial-Mitarbeiterschaft in einemangespannten US-Arbeitsumfeld anzuziehen.Nennenswerte Höhepunkte des Halbjahresberichts 2018 zumUS-Büromarkt:- Fünf US-Märkte erreichten jeweils eine Nettoabsorption von mehr als3 Millionen Quadratfuß (279.000 Quadratmeter). Auf San Jose/SiliconValley und San Francisco entfallen 29 Prozent des US-Gesamtwerts,mit einer Nettoabsorption von jeweils 7,5 Millionen Quadratfuß(697.000 Quadratmeter) und 5 Millionen Quadratfuß (464.000Quadratmeter). Eine handvoll US-Märkte verzeichneten eine negativeNettoabsorption. Von diesen verlor Houston mit negativen 2Millionen Quadratfuß (186.000 Quadratmeter) im letztenZwölfmonatszeitraum am meisten an Boden.- Der gesamte Leerstand in den USA belief sich auf 12,1 Prozent zumStand 30. Juni 2018, ein Rückgang um 10 bps im Jahrevergleich.Trotz einer starken Absorption blieben Leerstandsquoten insgesamtbeharrlich hoch, mit den höchsten Zahlen in Memphis (20,9 %),Westchester County (19,5 %) und Houston (18,3 %). Alle bis auf 13der 46 US-Märkte berichteten durchschnittliche Leerstände von mehrals 10 Prozent.- Verbesserung war schwerpunktmäßig im innerstädtischen Bestand zusehen (1,7 Milliarden Quadratfuß), mit einem Absinken desdurchschnittlichen Leerstands auf 11,2 Prozent zumHalbjahreszeitpunkt 2018 im Vergleich zu 11,4 Prozent im Vorjahr,während der größere vorstädtische Markt (3,5 Milliarden Quadratfuß)keine Änderung bei Leerstand im Jahresvergleich verzeichnete (12,6%).- Das Kontruktionsvolumen fiel im Jahresvergleich, obwohl sich in dengesamten USA insgesamt 96 Millionen Quadratfuß (8,92 MillionenQuadratmeter) in Entwicklung befanden, von denen zumHalbjahreszeitpunkt 2018 53 Prozent der Fläche bereits vorFertigstellung vermietet waren, im Vergleich zu 49 Prozent ein Jahrzuvor. Die Region Washington, D.C. mit einer Bürofläche von 379Millionen Quadratfuß (35,2 Millionen Quadratmeter) führte das Landmit 11 Millionen Quadratfuß (1 Million Quadratmeter) unterKonstruktion an. Die Nachfrage nach neuen Produkten ist hoch inWashington, und die Vermietungen vor Fertigstellung beliefen sichzum Halbjahreszeitpunkt auf 69 Prozent. Dieses Niveau wurde auchbeinahe von New York erreicht, wo sich zum Halbjahreszeitpunkt 2018eine Fläche von 10,6 Millionen Quadratfuß (985.000 Quadratmeter) imBau befand (47 % bereits vor Fertigstellung vermietet).- Fertigstellungen im Zwölfmonatszeitraum mit Ende desHalbjahreszeitpunkts 2018 beliefen sich insgesamt auf 57,8Millionen Quadratfuß und erhöhten sich damit leicht vom Gesamtwertdes Vorjahrs (55,2 Millionen Quadratfuß). Dallas und dasnordkalifornische San Jose/Silicon Valley führten im landesweitenVergleich mit der Fertigstellung von jeweils 7,5 MillionenQuadratfuß (697.000 Quadratmeter), gefolgt von Washington mit 5,1Millionen Quadratfuß (474.000 Quadratmeter) an Fertigstellungen.- Elf US-Märkte berichteten Nachfragemieten, die den innerstädtischenDurchschnitt von Class-A-Mieten von 48,04 Dollar psf übertrafen.Nicht überraschend führten angespannte Vermietungsmarktbedingungenin Nordkalifornien dazu, dass San Mateo (84,96 $ psf), SanJose/Silicon Valley (74,74 $ psf), San Francisco (76,54 $ psf) undOakland (57,56 $ psf) einige der höchsten Mieten im Land haben.Führend im Nordwesten waren Boston (66,91 $ psf), New York (64,08 $psf) und Fairfield County (54,72 $ psf).- Vorstädtische Class-A-Mieten erzählen eine ähnliche Geschichte,wobei der nordkalifornische Markt landesweit mit Abstand führte,während die meisten US-Märkte nahe des nationalen Durchschnitts von31,32 Dollar psf angesiedelt waren."Wie wir zum Halbjahr 2017 prognostiziert hatten, setzte sich dieFlucht hin zu Qualität und die Mieternachfrage nach effizientenOptionen mit zahlreichen Einrichtungen bis ins Jahr 2018 fort - undzeigte keine Anzeichen des Nachlassens, während Class-A-Mieten,innerstädtisch und vorstädtisch, weiter nach oben gingen", resümierteWebb. "Hochwertige Entwicklungen werden weiterhin die Mieterbelegungantreiben und höhere Mieten und institutionelles Interesse anziehen,während sie dabei den Gesamtmarkt bis zum Jahresende übertrifft.Lokale Markthöhepunkte sehen Sie auf den folgenden Seiten desBerichts. Um Kommentare zu einzelnen Märkten zu erhalten,kontaktieren Sie bitte die im Folgenden aufgeführten Vertreter vonAvison Young. Vielen Dank.Seite 4-5 Kanada und USA:Bill Argeropoulos, Principal und Practice Leader, Research(Kanada), 416.673.4029 oder 416.906.3072 (mobil)bill.argeropoulos@avisonyoung.comMargaret Donkerbrook, Principal und Practice Leader, U.S.Research, 202.644.8677 margaret.donkerbrook@avisonyoung.comKanadaS. 17 CalgaryTodd Throndson, Principal und Managing Director, 403.232.4343todd.throndson@avisonyoung.comS. 18 EdmontonCory Wosnack, Principal und Managing Director, 780.429.7556cory.wosnack@avisonyoung.comS. 19 HalifaxMichael Brown, Managing Director, 902.454.4110michael.brown@avisonyoung.comS. 20 LethbridgeDoug Mereska, Managing Director, 403.330.3338doug.mereska@avisonyoung.comS. 21 MontrealDenis Perreault, Principal und Managing Director, 514.905.0604denis.perreault@avisonyoung.comS. 22 OttawaMichael Church, Principal und Managing Director, 613.567.6634michael.church@avisonyoung.comS. 23 ReginaDale Griesser, Managing Director, 306.559.9001dale.griesser@avisonyoung.comS. 24 TorontoMartin Dockrill, Principal und Managing Director, 905.283.2333martin.dockrill@avisonyoung.comS. 25 VancouverMichael Keenan, Principal und Managing Director, 604.647.5081michael.keenan@avisonyoung.comS. 26 Waterloo RegionTed Davis, Managing Director, 226.366.9040ted.davis@avisonyoung.comS. 27 WinnipegWes Schollenberg, Managing Director, 204.560-1501wes.schollenberg@avisonyoung.comUSAS. 29 AtlantaSteve Dils, Principal und Managing Director, 404.865.3663steve.dils@avisonyoung.comS. 30 AustinCorey Martin, Principal und Managing Director, 512.717.3084corey.martin@avisonyoung.comS. 31 BostonMichael Smith, Principal und Managing Director, New England,617.575.2830 michael.smith@avisonyoung.comS. 32 CharlestonChris Fraser, Managing Director, South Carolina, 843.725.7200chris.fraser@avisonyoung.comS. 33 CharlotteJohn Linderman, Principal und Managing Director, North Carolina919.420.1559 john.linderman@avisonyoung.comS. 34 ChicagoDanny Nikitas, Principal und Managing Director, 312.940.8794danny.nikitas@avisonyoung.comS. 35 ClevelandChris Livingston, Principal und Managing Director, 216.406.1131chris.livingston@avisonyoung.comS. 36 Columbus, OHScott Pickett, Principal und Managing Director, 614.264.4400scott.pickett@avisonyoung.comS. 37 DallasGreg Langston, Principal und Managing Director, 214.269.3115greg.langston@avisonyoung.comS. 38 DenverAlec Wynne, Principal und Managing Director, 720.508.8112alec.wynne@avisonyoung.comS. 39 DetroitJim Becker, Principal und Managing Director, 313.209.4121jim.becker@avisonyoung.comS. 40 Fairfield CountySean Cahill, Principal und Managing Director, 203.614.1264sean.cahill@avisonyoung.comS. 41 Fort LauderdalePike Rowley, Principal und Managing Director, Florida,954.938.1807 pike.rowley@avisonyoung.comS. 42 GreenvilleChris Fraser, Principal und Managing Director, South Carolina,843-725-7200 chris.fraser@avisonyoung.comS. 43 HartfordAndrew Filler, Principal und Managing Director, 860.327.8302andrew.filler@avisonyoung.comS. 44 HoustonRand Stephens, Principal und Managing Director, 713.993.7810rand.stephens@avisonyoung.comS. 45 IndianapolisBill Ehret, Principal und Managing Director, 317.210.8808bill.ehret@avisonyoung.comS. 46 JacksonvillePike Rowley, Principal und Managing Director, 954.938.1807pike.rowley@avisonyoung.comS. 47 Las VegasDavid Jewkes, Principal und Managing Director, 702.472.7978david.jewkes@avisonyoung.comS. 48 Long IslandTed Stratigos, Principal und Managing Director, 516.962.5399ted.stratigos@avisonyoung.comS. 49 Los AngelesChris Cooper, Principal und Managing Director, Southern California213.935.7435 chris.cooper@avisonyoung.comS. 50 MemphisWarren Smith, Managing Director, 615.727.7409warren.smith@avisonyoung.comS. 51 MiamiDonna Abood, Principal und Managing Director, 305.447.7857donna.abood@avisonyoung.comMichael Fay, Principal und Managing Director, 305.447.7842michael.fay@avisonyoung.comS. 52 MinneapolisMark Evenson, Principal und Managing Director, 612.913.5641mark.evenson@avisonyoung.comS. 53 NashvilleWarren Smith, Managing Director, 615.727.7409warren.smith@avisonyoung.comS. 54 New JerseyJeff Heller, Principal und Managing Director, 973.753.1100jeff.heller@avisonyoung.comS. 55 New YorkArthur Mirante, Principal und Tri-State President, 212.729.1896arthur.mirante@avisonyoung.comMitti Liebersohn, Principal und Managing Director, 212.729.7734mitti.liebersohn@avisonyoung.comS. 56 OaklandCharlie Allen, Principal und Managing Director, 510.333.8477charlie.allen@avisonyoung.comS. 57 Orange CountyKeith Kropfl, Principal und Director of Brokerage Services,949.430.0680 keith.kropfl@avisonyoung.comS. 58 OrlandoGreg Morrison, Principal und Managing Director, 407.440.6640greg.morrison@avisonyoung.comS. 59 PhiladelphiaDavid Fahey, Principal und Managing Director, 610.276.1081david.fahey@avisonyoung.comS. 60 PhoenixDavid Genovese, Principal und Managing Director, 480.423.7900david.genovese@avisonyoung.comS. 61 PittsburghBrad Totten, Principal und Managing Director, 412.944.2132brad.totten@avisonyoung.comS. 62 Raleigh-DurhamJohn Linderman, Principal und Managing Director, North Carolina919.420.1559 john.linderman@avisonyoung.comS. 63 RenoJohn Pinjuv, Managing Director, 775.332.7300john.pinjuv@avisonyoung.comS. 64 SacramentoThomas Aguer, Principal und Managing Director, 916.563.7827tom.aguer@avisonyoung.comS. 65 San AntonioMarshall Davidson, Principal und Managing Director, 210.714.8083marshall.davidson@avisonyoung.comS. 66 San DiegoJerry Keeney, Principal und Managing Director, 858.201.7077jerry.keeney@avisonyoung.comS. 67 San FranciscoNick Slonek, Principal und Managing Director, Northern California415.322.5051 nick.slonek@avisonyoung.comS. 68 San Jose/Silicon ValleyGregg von Thaden, Principal und Managing Director, 408.913.6901gregg.vonthaden@avisonyoung.comS. 69 San MateoRandy Keller, Principal und Managing Director, 650.425.6425randy.keller@avisonyoung.comS. 70 St. LouisTim Convy, Principal und Managing Director, 314.650.6601tim.convy@avisonyoung.comS. 71 TampaKen Lane, Principal und Managing Director, 813.444.0623ken.lane@avisonyoung.comClay Witherspoon, Principal und Managing Director, 813.444.0626clay.witherspoon@avisonyoung.comS. 72 Washington, D.C.Josh Peyton, Principal und Managing Director, 202.644.8688josh.peyton@avisonyoung.comS. 73 West Palm BeachJonathan Satter, Principal und Managing Director, 561.721.7031jonathan.satter@avisonyoung.comS. 74 Westchester CountySean Cahill, Principal und Managing Director, 203.614.1264sean.cahill@avisonyoung.comMexikoS. 76 Mexiko-StadtGuillermo Sepulveda, Principal und Managing Director, 52 55 4123 7570guillermo.sepulveda@avisonyoung.comVereinigtes KönigreichS. 78 CoventryRobert Rae, Principal und Managing Director, +44 (0)24 7663 6888robert.rae@avisonyoung.comS. 79 LondonJason Sibthorpe, Principal und Managing Director, U.K. +44 (0)207046 6514 jason.sibthorpe@avisonyoung.comS. 80 ManchesterMark Williams, Principal und Managing Director, +44 (0)161 8198220 mark.williams@avisonyoung.comDeutschlandS. 82 BerlinNicolai Baumann, Managing Director, +49 30 920 320 110nicolai.baumann@avisonyoung.comS. 83 DüsseldorfStephan Heinen, Principal und Managing Director, +49 211 22070 100stephan.heinen@avisonyoung.comS. 84 FrankfurtUdo Stoeckl, Principal und Managing Director, Deutschland +49 69962 443 111 udo.stoeckl@avisonyoung.comS. 85 HamburgUdo Stoeckl, Principal und Managing Director, Deutschland +49 69962 443 111 udo.stoeckl@avisonyoung.comS. 86 MünchenMarkus Bruckner, Principal und Managing Director, +49 89 150 025250 markus.bruckner@avisonyoung.comRumänienS. 88 BukarestDavid Canta, Principal of Bucharest Operations und Managing Director,+40 727 737 894 david.canta@avisonyoung.comAvison Young ist das schnellstwachsendeImmobilienberatungsunternehmen der Welt. Die Firmenzentrale befindetsich in Toronto, Kanada. Avison Young ist als globales Unternehmenaufgestellt, das gemeinschaftlich von seinen Principals (Partnern)geführt wird. Das im Jahr 1978 gegründete Unternehmen beschäftigtmittlerweile 2.600 Immobilienfachleute in 79 Büros weltweit undbietet wertschöpfende, kundenorientierte Dienstleistungen in denBereichen Investment, Vermietung, Beratung, Management, Finanzierungund Hypotheken-Serviceleistungen für Eigentümer und Nutzer von Büro-,Einzelhandels-, Industrie-, wohn- oder gastwirtschaftlich genutztenImmobilien.Für weitere Informationen/Kommentare/Fotos:- Sherry Quan, Principal, Global Director of Communications & MediaRelations, Avison Young: 604.647.5098; Mobil: 604.726.0959sherry.quan@avisonyoung.com- Bill Argeropoulos, Principal und Practice Leader, Research(Kanada), Avison Young: 416.673.4029; Mobil: 416.906.3072bill.argeropoulos@avisonyoung.com- Margaret Donkerbrook, Principal und Practice Leader, U.S. Research,Avison Young: 202.644.8677 margaret.donkerbrook@avisonyoung.com- Mark Rose, Chair und CEO, Avison Young: 416.673.4028- Earl Webb, President, U.S. Operations, Avison Young: 312.957.7610http://www.avisonyoung.comAvison Young hat 2018 die kanadische Auszeichnung "Best ManagedCompanies Platinum Club" zum siebten Jahr in Folge erhalten.Editors/Reporters- Klicken Sie hier, um den Halbjahresbericht 2018 von Avison Youngfür den nordamerikanischen und den europäischen Büromarkt zu sehen:https://avisonyoung.uberflip.com/i/1014719-aymid18namericaeuropeofficemktreportaug16-18final (https://avisonyoung.uberflip.com/i/1014719-aymid18namericaeuropeofficemktreportaug16-18final)Pressekontakt:Sherry Quan, +1-604-647-5098 oder Mobil +1-604-726-0959, E-Mail:sherry.quan@avisonyoung.comOriginal-Content von: Avison Young Commercial Real Estate (BC), übermittelt durch news aktuell