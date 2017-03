London (ots/PRNewswire) - Das IoT M2M Council - größterEinkaufsverband des Techniksektors mit 20.000 IoT-Käufern alsMitgliedern - hat bekannt gegeben, dass man ein Archiv von RFPs fürIoT-Lösungen entwickelt, um den Mitgliedern bei der Beschaffung zurSeite zu stehen. Die erste Produktkategorie im Rahmen dieser RFPswerden IoT-Softwareplattformen sein. Es ist geplant, im Septemberfertige Dokumente herauszubringen. Nachfolgende RFPs werden sich mitKonnektivitätsdiensten, Hardware und Integrationsdienstleistungenbefassen und kurz danach herauskommen.Diese Dokumente werden für Firmen und OEMs, die IoT-Produkteerwerben, formelle Produktkategorien, Prüflisten grundlegenderElemente, Nutzerreferenzen und Listen von Anbietern bereitstellen,deren Konformität mit RFP bestätigt wurde. Ein wichtiger Grund dafür,dieses Projekt mit IoT-Softwareplattformen zu beginnen, ist dieExplosion der Angebotszahl in dieser Kategorie. Zudem handelt es sichum einen Bereich, in dem einfache IMC-Mitglieder angeben, beimEinkauf Unterstützung zu benötigen. Die Vereinigung plant umfassendeWerbung für die Nutzung dieser RFPs unter IoT-Einkäufern beiMitgliedern und Außenstehenden.Die RFPs werden in einem "Open-Source"-Verfahren entwickelt, indem Käufer und Verkäufer von IoT-Lösungen Input in die technischenDaten geben können. "Das Connected Leadership Committee des IMCbesteht aus leitenden IoT-Einkäufern, zumeist von Unternehmen derFortune 500. Die Interaktion zwischen ihnen und dem Board ofGovernors des IMC wird entscheidend für einen Entwicklungsprozesssein, auf dessen Robustheit wir setzen", sagte Joel Young,Vorsitzender des IMC und CTO des IoT-Anbieters Digi International.Das IMC hat zudem einen Berater betraut, die Konformitätteilnehmender Softwareanbieter mit RFPs zu bestätigen. Dies geschiehtin einem Verfahren, das praktische Bewertung der Software,Kommunikation mit Benutzern und Interaktion mit Anbieterneinschließt. "Teilnehmende Softwareunternehmen, welche bestätigtwerden, werden als solche in den RFPs verzeichnet und erhalten einIMC-Prüfsiegel, mit dem sie werben können. Anbieter sollten sichschnell bei diesem Programm anmelden, um die Chance zu haben,Einfluss auf das Programm zu nehmen", sagt Joel Young.Über das IoT M2M Council (IMC)Das IMC mit Sitz in London ist mit 20.000 Mitgliedern der größteund am schnellsten wachsende Einkaufsverband, der sich dem globalenIoT/M2M-Sektor widmet. Zu den Unternehmen, die Mitglied desVerwaltungsrates sind, gehören Aeris, AT&T, Digi International, HPE,Ingenu, Inmarsat, Intel, KORE, MultiTech, ORBCOMM, PTC, Re-Teck,Semtech, SIGFOX, Telit, U-Blox, Verizon, Vodafone und Wipro. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.iotm2mcouncil.org.Einschlägige Linkshttp://www.iotm2mcouncil.orgPressekontakt:+44 (20) 75968777info@IoTm2mcouncil.orgOriginal-Content von: IoT M2M Council, übermittelt durch news aktuell