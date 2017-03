Entwicklung von PARI Pharma mit eFlow Technologie gegen Bronchiolitis Obliterans Syndrom (BOS) wird an Breath Therapeutics lizenziert

Starnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - PARI Pharma, einUnternehmen mit Schwerpunkt auf der Optimierung vonArzneimittel-Medizinprodukt-Kombinationen, hat seinFirst-in-class-Inhalationsentwicklungsprogramm gegen dasBronchiolitis obliterans Syndrom (BOS) an die Breath TherapeuticsGmbH (Breath Therapeutics, München, Deutschland) als derenLeitprogramm lizenziert. Breath Therapeutics erzielte kürzlich 43,5Millionen Euro in der Serie-A-Finanzierungsrunde.BOS ist eine tödliche Atemwegserkrankung, die vor allem Patientennach einer Lungentransplantation betrifft. Sie gilt als einer derHauptgründe für die schlechten 5-Jahres-Überlebensraten nach einerLungentransplantation. "BOS ist eine der schlimmstenLungenerkrankungen, für die es bis heute keine wirksame Therapiegibt. Unsere Strategie mit diesem Leitprogramm von PARI Pharma istes, hohe Konzentrationen eines Immunsuppressivums direkt in diekleinen Atemwege der Lunge zu verabreichen", erklärte Dr. JensStegemann, Geschäftsführer von Breath Therapeutics.Dazu entwickelte PARI die urheberrechtlich geschützte Formulierungvon liposomalem Cyclosporin A, optimiert für seine leistungsstarkeMedizinproduktplattform basierend auf der eFlow Technologie als eineArzneimittel-Geräte-Kombination, die eineAdhärenz-Fernüberwachungsfunktion für das Gerät enthält. PARI hatbereits erste klinische Studien der Phase I und II durchgeführt, umdie Sicherheit und klinische Wirksamkeit zu bestätigen. Teil derklinischen Entwicklung war PARI Pharmas Zusammenarbeit mit namhaftenLungentransplantationsexperten. Durch die Lizenzierung des Programmsan Breath Therapeutics kann nunmehr mit klinischen Studien derVorbereitung der Phase III in Europa und den USA begonnen werden."Das Team von Breath Therapeutics verfügt über die Expertise undSpezialisierung, um die erste lungenbasierte BOS-Therapie durch dieklinische Entwicklung und anschließend zur Marktreife zu bringen.PARI Pharma ist sehr erfreut darüber, dass ein von uns gestartetesProjekt nun in die weitere klinische Entwicklung tritt undBOS-Patienten neue Hoffnung gibt", erläuterte Dr. Martin Knoch,Geschäftsführer von PARI Pharma.PARI Pharma wird auch weiterhin eng mit bestehenden Lizenzpartnernzusammenarbeiten und Beziehungen zu weiteren pharmazeutischenPartnern pflegen, die daran interessiert sind, leistungsstarkeArzneimittel-Medizinprodukt-Kombinationen mithilfe der eFlowTechnologie zu entwickeln.Informationen zur PARI Pharma GmbHPARI Pharma sieht die Zukunft der Aerosoltherapie in dergemeinsamen Optimierung der Medikamentenformulierung und desInhalationsgerätes - eine Kernkompetenz von PARI Pharma innerhalb derweltweiten PARI Firmengruppe (https://www.pari.com/holding-en/company/pari-worldwide/pari-worldwide/). Der Schwerpunkt von PARI Pharmaliegt auf der Optimierung spezifischer Geräte auf Basis der eFlowTechnologie in Verbindung mit neuen flüssigen Medikamenten. Das Zielsind sehr kurze und effiziente Behandlungen, die zu verbesserterPatienten-Adhärenz, verbesserter Beherrschung der Krankheitssymptomeund erhöhter Lebensqualität der Patienten führen. Durch dieaufeinander abgestimmte Optimierung von Medikament und Gerät auseiner Hand kann PARI Pharma die Entwicklung für pharmazeutischePartner beschleunigen.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.paripharma.com.Informationen zu Breath TherapeuticsBreath Therapeutics ist auf fortschrittliche und first-in-classInhalationstherapien für schwere Lungenerkrankungen spezialisiert.Für seine klinische Entwicklung verwendet das Unternehmenurheberrechtlich geschützte Medikamentenformulierungen, die für dieinhalative Verabreichung mit exklusiv lizenzierten, leistungsstarkenVerneblern optimiert sind. Breath Therapeutics konzentriert sich aufintegrierte Therapielösungen, bei denen Diagnose, Therapie undeHealth-Therapiekontrolle ineinandergreifen. Das klinischeEntwicklungsprogramm zielt auf die Behandlung des Bronchiolitisobliterans Syndroms (BOS) bei Patienten nach einerLungentransplantation. PARI Pharma, ein führendes Unternehmen imBereich Verneblersysteme, ist strategischer Partner undTechnologie-Lizenzgeber für das BOS-Entwicklungsprogramm. BreathTherapeutics hat seinen Sitz in München und Frankfurt, Deutschland.Weitere Informationen finden Sie unter:www.breath-therapeutics.com.Pressekontakt:Michael HahnDirector eFlow Partnering BusinessTel.: +49 (0)89 742846-831Mobil: +49 (0)172 2599769E-Mail: michael.hahn@pari.comOriginal-Content von: PARI Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell