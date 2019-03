Entwicklung von Digitalversicherer nexible übertrifft Erwartungen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Der Digitalversicherer nexible blickt auf einsehr erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die Kundenzahl stieg imVergleich zum Vorjahr um 150 Prozent auf mittlerweile 50.000Versicherte (2017: 20.000). Damit baut nexible seinen Vorsprung alsDeutschlands führende Digitalversicherung weiter aus und kann 2019mit voraussichtlich mehr als 20 Millionen Euro Beitragseinnahmenrechnen. Auch in der Unternehmensentwicklung wurden bedeutendeFortschritte gemacht. Es gelang nexible erfolgreich, Geschäftsfelderauszubauen sowie die Bereiche Künstliche Intelligenz (KI) undstrategische Partnerschaften entscheidend zu verbessern.John-Paul Pieper, CEO von nexible, zieht somit eine durchwegpositive Bilanz für das Geschäftsjahr 2018: "Die Kunden honorieren,dass wir Versicherung neu denken. Im Grunde braucht sie drei Dinge:Verständliche Produkte, schnelle und hilfreiche Kommunikation sowiedas beste Preis/Leistungs-Verhältnis. So sprechen wir auch diejenigenan, die sich ungern mit Versicherungen beschäftigen. Darauf möchtenwir 2019 aufbauen und die ideale Lösung für die digitale Gesellschaftkontinuierlich weiterentwickeln - getreu unserem Claim 'So wenigVersicherung, wie möglich'."Einen hohen Stellenwert haben dabei strategische Partnerschaften.Äußerst erfolgreich ist beispielsweise die enge Zusammenarbeit mitdem Schadenmanager riparo und dessen Werkstattnetzwerk. DieKooperation bietet Versicherten mit 810 Werkstätten deutschlandweiteine ideale Abdeckung. Die Werkstattpartner profitieren von einer fürdie Branche weit überdurchschnittlich schnellen Zahlung. Währendteilweise Wartezeiten von mehreren Monaten branchenüblich sind,erfolgt die Zahlung bei nexible im Durchschnitt bereits nach einerWoche."Wir bei riparo sind sehr glücklich darüber, dass wir nexible alsPartner von Beginn an begleiten durften. Die Aspekte derDigitalisierung lassen unser Unternehmen neu denken und bringen unsvoran. Auch unsere Werkstattpartner sind begeistert über die guteZusammenarbeit und die außergewöhnlich schnellen Reparaturzahlungen",bestätigt Jürgen Schmidt, Mitglied der Geschäftsführung von riparo.Im laufenden Jahr soll vor allem die von nexible selbstentwickelte Künstliche Intelligenz (KI) weiter verbessert werden.Seit Ende 2018 ist bereits ein Chat- und Mail-Bot im Einsatz, der beiFragen und Problemen rund um die Uhr in Echtzeit weiterhelfen kann.Allein im November und Dezember konnten so rund 8.500 Anfragen aus 35verschiedenen Bereichen automatisiert bearbeitet werden. Basierendauf einer sehr hohen Lernkurve erkennt die KI-Anwendung aktuell rund60% der Kundenanliegen. Mit zunehmender Laufzeit und Optimierung,lässt sich dieser Wert kontinuierlich weiter verbessern.2019 steht für nexible der österreichische Markt im Fokus. Auchhier wird nexible mit einem Versicherungsangebot überzeugen, dasKunden online abschließen und verwalten können - zu besten Preisen.Als ersten Schritt soll über den Partner durchblicker.at eineKfz-Haftpflichtversicherung vollumfänglich verfügbar sein.Weitere Informationen unter: www.nexible.dePressekontakt:Kruger Media - Brand CommunicationsSteffen Klüversteffen.kluever@kruger-media.de030 - 30645480Original-Content von: nexible GmbH, übermittelt durch news aktuell