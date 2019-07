Entwicklung globaler Nachhaltigkeitsziele: Deutsche Online-Plattform geht an den Start

Wiesbaden (ots) - Anlässlich des Hochrangigen Politischen Forumsfür Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen stellt dasStatistische Bundesamt (Destatis) Daten zu den 17 globalenNachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable DevelopmantGoals, SDGs) ab sofort auf einer neuen Online-Plattform bereit. Dienationale Berichtsplattform stellt deutsche Daten und Metadaten zurglobalen nachhaltigen Entwicklung in interaktiver Form zur Verfügung.Sie zeigen den Stand der Entwicklung in Deutschland bezogen auf dieNachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Unter zahlreichen Datenzu sozialen, ökonomischen und ökologischen Themen enthält diePlattform unter anderem auch die heute veröffentlichten Angaben zurZahl der Verkehrstoten 2018, die ein Indikator des Ziels "Gesundheit"darstellen.Nachhaltigkeitsziele der Vereinten NationenDie globalen Nachhaltigkeitsziele wurden im Jahr 2015 durch dieGeneralversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie strebendie Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen sowie denSchutz des Planeten Erde an. Um Fortschritte in diesem Bestreben zumessen, hat eine internationale Arbeitsgruppe unter Beteiligung desStatistischen Bundesamtes ein Set von 244 Indikatoren entwickelt. InDeutschland ist das Statistische Bundesamt dafür verantwortlich, dieDaten zu diesen Indikatoren zu veröffentlichen sowie dieDatenlieferung an internationale Organisationen zu koordinieren.Neue Open-Source-PlattformDie Berichtsplattform basiert auf einer von den StatistischenÄmtern der Vereinigten Staaten von Amerika und des VereinigtenKönigreiches entwickelten Open-Source-Lösung. Die aktuelle Versionwird sukzessive weiterentwickelt und ausgebaut. Sie löst diebisherige jährliche Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zuden globalen Indikatoren der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklungab.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Nachhaltigkeitsberichterstattung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 55www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell