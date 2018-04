Die Entwicklung der Aktienmarktvolatilität

Die letzten zwei Monate waren für die Anleger, die sich an die sogenannte „Kernschmelze“ des Aktienmarktes gewöhnt haben, ein ziemlicher Weckruf. Nach zwei vollen Jahren, in denen der Aufwärtstrend noch nicht einmal ein wenig nachgelassen hat, haben sowohl der legendäre Dow Jones Industrial Average als auch der breitere S&P 500 einige der wildesten Handelsaktionen seit der Großen Rezession verzeichnet.

Beide Indizes meldeten am 5. Februar 2018 ihren größten eintägigen Punktrückgang in der Geschichte und verzeichneten auch mindestens einen eintägigen Punktgewinn, der die Top 20 aller Zeiten geknackt hat. Tatsächlich brauchte der S&P 500 nur 13 Tage, um von einem Allzeit-Schlusshoch auf eine 10%ige Korrektur zu gelangen, was die kürzeste Bewegung vom Hoch zur Talsohle in Bezug auf die Kalendertage seit Jahrzehnten darstellt.

Allerdings ist die Volatilität, die die Investoren in den letzten zwei Monaten erlebt haben, nicht mit der der Weltwirtschaftskrise vergleichbar. Wenn man es in den richtigen Kontext stellt, ist unsere jüngste Volatilität eigentlich ziemlich trivial.

Die Volatilität der Großen Depression sinnvoll nutzen

Die einfache Antwort, warum es einen solchen Unterschied in der Volatilität zwischen der Großen Depression und heute gibt, ist der Zugang zu Daten.

In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren wurden die Geschäftsberichte an die Haushalte der Investoren verschickt, wobei alle wichtigen Entwicklungen bei börsennotierten Unternehmen oft ein oder zwei Tage später im Finanzteil der Zeitung auftauchten. Übrigens wusste man oft erst am nächsten Tag, wo die eigene Aktie gerade stand, als man die Zeitung erhielt.

Die Informationsbeschaffung erforderte auch viel Zeit, da potenzielle Investoren praktisch alle Hausaufgaben selbst erledigen mussten. Es gab keine leicht verfügbaren Ressourcen, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder eine der vielen Bewertungskennzahlen, die wir heute haben, zu vergleichen.

Vor allem aber wurde nichts automatisiert. Die Händler der New Yorker Börse wickelten Aufträge nach besten Kräften ab. Dies, zusammen mit einem Missbrauch der Marge (d. h. des geliehenen Geldes) durch risikobereite Anleger, ist in erster Linie auf die unglaubliche Volatilität während der Großen Depression und in den folgenden Jahren zurückzuführen. Innerhalb des S&P 500 traten 15 der 20 größten eintägigen Punktgewinne während der Großen Depression auf, wobei mehr als die Hälfte der 20 größten eintägigen Verluste auch während der Depressionsjahre auftraten.

Es läuft alles auf den Datenzugriff hinaus

Heute ist praktisch alles automatisiert und genau geregelt. Wir haben Zugang zu Finanzberichten, die fünf oder zehn Jahre (vielleicht sogar länger) zurückliegen, können leicht vergleichen, wie sich die Finanzkennzahlen eines börsennotierten Unternehmens im Vergleich zu seinen größten Konkurrenten entwickeln, und können sicher sein, gleichzeitig mit der Wall Street Zugang zu Informationen zu erhalten.

Wir haben auch komplexe Handelsalgorithmen und Computer, die für den Großteil des Handelsvolumens verantwortlich sind. Laut JPMorgan Chase stammen nur schätzungsweise 10 % des Handelsvolumens aus der regulären Aktienauswahl. Der Rest bezieht sich auf den quantitativen und computergestützten Handel, der darauf abzielt, einen Teil des Gewinns aus einem hohen Transaktionsvolumen abzuschöpfen. Beachte aber, dass diese Algorithmen nicht immer perfekt funktionieren. Seit 2010 sind Computer für eine Handvoll „Flash-Crashs“ an der Börse verantwortlich.

Der wesentliche Unterschied liegt jedoch im Zugriff auf die Daten. Mit Einzelanlegern und Wall-Street-Institutionen, die Zugang zu Jahresabschlüssen, Bilanzen, allgemeinen Wirtschaftsdaten und praktisch allem haben, ist es einfacher denn je, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn der Aktienmarkt die Biege nach unten macht.

Zum Beispiel würde ich meinen, dass es durch einen verbesserten Zugang zu Daten deutlich weniger Bärenmärkte gegeben hat. Zwischen 1929 und 1949 gab es nach Angaben von Yardeni Research 11 Bärenmärkte, d. h. einen Rückgang von mindestens 20 % gegenüber den jüngsten Höchstständen im S&P 500. Nach der Einführung des Computerhandels in den 80er Jahren und des Internetzugangs für die Öffentlichkeit in den 90er Jahren haben wir in den letzten 35 Jahren nur drei Bärenmärkte erlebt. Der Beweis liegt im Pudding, und der Zugang zu den Daten war der Schlüssel.

Was bedeutet das also für die Anleger? Während wir nicht genau vorhersagen können, wann Korrekturen eintreten werden, wie lange sie dauern werden und wie stark der Rückgang letztendlich ausfallen wird, können wir uns doch ziemlich gut dabei fühlen, dass unser einfacher Zugang zu Daten langfristigen Investoren helfen sollte, ruhig und konzentriert zu bleiben und dabei die Volatilität auf einem Minimum zu halten — zumindest im Vergleich zu dem, was sie in den 1920er und 1930er Jahren war.

Angst vor einem Bärenmarkt? Die Börse ist seit neun Jahren im Aufwind. Kommt nun endlich die Baisse? In unserem brandneuen Bericht erfährst du, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Denn wenn du erfolgreicher investieren möchtest, musst du wissen, wie du auch Baissezeiten gut überstehst. Für ein kostenloses Exemplar dieses neuen Berichts klicke einfach hier.



The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 03.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.