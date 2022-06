Die Entwicklung der Aktienmärkte in Zeiten des Krieges

Die Unruhen zwischen Russland und der Ukraine haben den Markt in den zurückliegenden Monaten belastet und den SPDR S&P 500 ETF im laufenden Jahr um 10 Prozent sinken lassen. Investoren können einen Blick auf frühere Zeiten von US-Kriegen werfen, um einen potenziellen Maßstab dafür zu erhalten, was im Falle einer signifikanten Einmischung der USA in den Ukraine-Konflikt zu erwarten ist.… Hier weiterlesen