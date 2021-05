Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt als Online-Version

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google startet am Dienstag (ab 19.00 Uhr) eine Online-Version seiner jährlichen Entwicklerkonferenz.



Bei der Google I/O gibt es traditionell einen Ausblick auf die nächste Version des dominierenden Smartphone-Systems Android sowie andere Neuheiten des Internet-Konzerns. In den kommenden Wochen folgen auch die Entwicklerkonferenzen unter anderem von Facebook und Apple , ebenfalls in einem Online-Format.

Für die Tech-Riesen sind die jährlichen Veranstaltungen traditionell eine wichtige Gelegenheit, einen Einblick in ihre Strategie zu geben. Üblicherweise kommen dafür mehrere Tausend Software-Entwickler und Journalisten ins Silicon Valley. Angesichts der Corona-Pandemie müssen die Konzerne nun schon im zweiten Jahr in Folge auf Online-Events ausweichen./so/DP/fba