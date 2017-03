Entwickler zeigen Prototyp des neuen Informationssystems der DB Information 4.0 / Basilicom, Agentur für Digitale Transformation, auf der CeBIT (VIDEO)

Berlin/Hannover (ots) -Die Berliner Agentur für Digitale Transformation Basilicom zeigtauf der CeBIT den Prototyp des neuen Informationssystems fürReisende. Das Beratungserlebnis für Reisende und Bahnhofsbesuchersoll durch die digitale Transformation von Prozessen undInformationsflächen im Bahnhof verbessert werden.Standinformation: DB Stand C 38 | Halle 11 (Scale11- Area)Im Rahmen des Innovationsprojekts DB Information 4.0 der DBStation&Service AG konzipiert Basilicom die Workflows für dieInformationsweitergabe neu und schafft neue Touchpoints. Das neueIT-Informationskonzept wird nun im Status eines Prototyps auf derCeBIT präsentiert.Waren zur optimalen Information bisher zahlreiche Anwendungen zunutzen, erhält der Service-Mitarbeiter zukünftig aggregierte Datenüber ein einziges Interface. Zeitsensible Reise-Informationen wiegeänderte Abfahrtszeiten, Fahrplanänderungen oder Anschlusszügesollen unter Einsatz innovativer Digital-Signage-Technologie aufweithin sichtbaren Monitoren ebenfalls einfach und schnellveröffentlicht werden können.Reisende können künftig selbst entscheiden, ob sie Informationenin der Selbstauskunft oder in der persönlichen Beratung erhalten. AnSelbstbedienungsterminals mit Touchscreens können sich KundenFahrplanauskünfte, Reisetipps und Bescheinigungen bei Verspätungenausdrucken oder eine Mobilitätshilfe bestellen. Die IT unterstütztdabei die DB-Mitarbeiter und beeinflusst die Interaktion zwischenMitarbeiter und Kunden positiv: So erhalten sie Auskünfte schneller,konsistenter und individueller.Basilicom übernahm dabei die Entwicklung der Technologie, desIT-Interaktionskonzepts und die Realisierung des Prototypen im Rahmeneines agilen Projektvorgehens mit der DB Station&Service AG. "Durchdie agile Entwicklung und das Einbeziehen der verschiedenenStakeholder wie Kunden, Mitarbeiter und beteiligter Verbände, konntedas Projektteam schnelle Ergebnisse erzielen. Dabei haben wirmithilfe von Pimcore den Rapid Prototyping Prozess optimalunterstützt.", sagt Arndt Kühne, Geschäftsführer der Basilicom. DasKonzept wird im Laufe des Jahres gemeinsam mit der DB Station&ServiceAG kontinuierlich erprobt und weiterentwickelt. Auf der Cebit werdendie bisherigen Ergebnisse des Projektes vorgestellt.Die Lösung für die Mobilität von morgen kann auf öffentlicheGebäude, Veranstaltungen und den Öffentlichen Personennahverkehrübertragen werden. Die Digitalagentur Basilicom entwickelte dasIT-System der DB Information 4.0 komplett neu und beweist damit ihreKompetenz bei der Digitalisierung im Mobilitätssektor. Ein Prototypsteht bereits in Berlin im Bahnhof Südkreuz. Die DB Information 4.0soll bis 2020 bundesweit in den größten Bahnhöfen zum Einsatz kommen.Video: DB Information 4.0 - Ein neues Service-Universum am Bahnhofhttps://basilicom.de/de/projekte/db-information4.0https://www.youtube.com/watch?v=aCFcJqsvzGoBasilicom - We Make digital WorkDie Berliner Agentur für Digitale Transformation Basilicomentwickelt seit mehr als 15 Jahren digitale Konzepte und Lösungen,die funktionieren. Die Umsetzbarkeit der Ideen wird schon in derstrategischen Planung mitgedacht. Die Projekte reichen von DigitalerTransformation über die Implementierung ganzheitlicher E-Commerce-und E-Business-Lösungen bis hin zu Kommunikation undOnline-Marketing. Basilicom liefert innovative Technologie mitmaßgeschneiderter Software-Architektur und Interfaces für eineoptimale Nutzerfreundlichkeit. Zu Kunden, die auf die Kompetenz der30 Basilicom-Mitarbeiter bei der Digitalisierung setzen, zählenDeutsche Bahn, Ferrero, Mercedes, Marc Aurel, HANEU, Engel & Völkersund United Internet.Basilicom ist offizieller Pimcore-Gold-PartnerDas mehrfach ausgezeichnete und lizenzfreie Daten-, Asset- undContent-Management-System Pimcore bietet unbegrenzte Möglichkeiten,um individuelle Anforderungen exakt zu erfüllen.Pressekontakt:Eva WerleBasilicom GmbH+49 (0)30 69 5660 7332press@basilicom.debasilicom.de/de/presseWeb: http://basilicom.deTwitter: https://twitter.com/basilicomFB: https://www.facebook.com/basilicomberlinG+: https://plus.google.com/+BasilicomDeBasilicom GmbHDieffenbachstr. 3310967 BerlinOriginal-Content von: Basilicom GmbH, übermittelt durch news aktuell