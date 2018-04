Hannover (ots) -Das Team von ControlExpert belegt den 3ten Platz beim Hackathon"Hack It Over" von der Talanx Versicherungsgruppe. 120 Coder, 30Stunden hacken auf höchstem Niveau und 3 Challenges zu den ThemenMobilität, Arbeitswelt der Zukunft oder Spracherkennung standen imMittelpunkt des Events.Das Team von ControlExpert ging in der ersten Challenge"Mobilität" ins Rennen und tüftelte mit einem Experten-Team an einerblockchainbasierten Plattform Namens "InsureMe" für den Abschlussindividueller Versicherungspolicen.Mit Hilfe von Telemetrie-Daten und künstlicher Intelligenz wirddas individuelle Fahrverhalten von Versicherten für dieVersicherungen bewertet. So können Risiken besser eingeschätztwerden. Eine Win-win Situation für beide Seiten, denn der Versicherteprofitiert von einem fairen Tarif, Transparenz und einerSchadenabwicklung in Echtzeit.ControlExpert - Redefining RulesControlExpert digitalisiert manuelle Prozesse von Versicherungen,Leasinggesellschaften, Autohäusern und OEM im Kfz-Bereich. Gestartetist ControlExpert im Jahr 2002. Heute gilt das LangenfelderHigh-Tech-Unternehmen als der Digitalisierungsexperte Deutschlandsund hat mit EasyClaim die erste Anwendung zur digitalenSchadenabwicklung konzipiert.Über die Jahre wurde das Wissen von Kfz-Meistern immer stärker inDatenbanken standardisiert und mit Herstellerdaten ergänzt. Dieeinzigartige Kombination von IT- und Kfz-Wissen ist dasErfolgsrezept: ControlExpert ist heute in der Lage, die Prüfung vonGutachten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Wartungsbelegenteilweise vollautomatisiert durchzuführen.Der Dienstleister bearbeitet heute über 9 Mio. Kfz-Schäden imJahr, mit über 700 Mitarbeitern an 16 Standorten und das mitProdukten, die individuell an die lokalen Anforderungen im Landangepasst sind. Zu den Kunden zählen alle namhaftenKfz-Versicherungen, Leasinggesellschaften, Autohäuser und OEM.Pressekontakt:ControlExpert GmbHBeatrix Paeßens, Leiterin MarketingMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 638Mobil: +49 (0) 151 527 217 70E-Mail: B.Paessens@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comOriginal-Content von: ControlExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell