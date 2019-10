Das Konsumgüterforum (CGF = Consumer Goods Forum) bereitet sichauf ein weiteres Zusammentreffen der wichtigsten Experten vor, um diegrößten Herausforderungen in der Branche von heute zu bekämpfen undeinen positiven Wandel zu inspirierenDie Berliner Ausgabe soll die Notwendigkeit für bessereZusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und derZivilgesellschaft hervorhebenParis (ots/PRNewswire) - Das Programm für den 4. NachhaltigenHandelsgipfel (Sustainable Retail Summit, SRS) ist nun abgeschlossen.Die Veranstaltung findet vom 24. bis zum 25. Oktober 2019 in Berlin,Deutschland, statt und wird zeigen, wie sich die Konsumgüterindustriedarum bemüht, gemeinsame Lösungen für die anstehendenNachhaltigkeits- und Gesundheitsherausforderungen von heute zufinden.Der vom Consumer Goods Forum (CGF) veranstaltete NachhaltigeHandelsgipfel (SRS) zielt darauf ab, konkrete Beispiele dafür zuliefern, wie die Konsumgüterindustrie mit anderen wichtigenInteressengruppen zusammenarbeiten kann, um Veränderungen zubeschleunigen und positive Maßnahmen zugunsten der Unternehmen, derMenschen und des Planeten umzusetzen. Unter dem Motto "Fakten undFiktion auseinanderhalten und die harten Fakten angehen" (SortingFact from Fiction and Addressing the Hard Truths) werden dieses Jahrüber 250 Nachhaltigkeits- und Gesundheitsexperten erwartet, um vonden angebotenen Vorteilen, wie man gemeinsam Best Practice betreibt,von lösungsorientierten Gesprächen und Networking-Möglichkeiten zuprofitieren.Die Ausgabe von 2019, die im Hilton Hotel in Berlin stattfindet,verspricht eine noch stärkere Betonung auf Zusammenarbeit,Innovation, Transparenz und das Vorantreiben positiver Veränderungen,mit einem überzeugenden Programm und bahnbrechenden Start-ups sowiekonkreten Fallstudien. Die Themen des diesjährigen SRS werden denTeilnehmern die Gelegenheit geben, etwas über das Programm derEntwaldungspläne für die Zeit ab 2020, die Förderung einer gesünderenLebensweise, die Frage, ob genügend Wissen über Zwangsarbeitvermittelt wird, und die Widerlegung der Irrglauben rund umLebensmittel- und Kunststoffabfälle zu erfahren. Es verspricht, diebedeutendste Veranstaltung für wichtige Akteure zu werden, die sichfür das Gute in der Welt engagieren.Nach einem erfolgreichen Event in Lissabon im letzten Jahr wirdauch Tom Menge, BBC-Moderator für Umwelt, Wissenschaft undlandwirtschaftliche Angelegenheiten wieder da sein, um das SRS zumoderieren und den unbequemen Wahrheiten auf den Zahn zu fühlen, wenndie Redner die Bühne betreten. Zu den Rednern, die dieHerausforderungen der heutigen Hauptprobleme der Branche annehmen,gehören:- Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender, METRO AG- Cristianne Close, Markets Practice Leader, WWF- Christine Montenegro McGrath, Vice President und Chief of GlobalImpact, Sustainability, and Well-being, Mondel?z International- Nilani Sritharan, Unternehmensernährungsberater, Sainsbury'sSupermärkte- Etelle Higonnet, Mighty Earth- Marcus Osborne, VP Health Transformation, Walmart- Mette Lykke, CEO, Too Good To Go- Dr. Lawrence Haddad, Executive Director, GAIN- Isabelle Grosmaitre, Health & Alimentation-Catalyst, Danone- Sander Defruyt, Lead, New Plastics Economy, Ellen MacArthurFoundation- Dr. Gunhild Stordalen, Founder & Executive Chair, EAT- Justine Currell, Executive Director, Unseen UKDie Berliner Ausgabe des SRS sieht mehr weibliche Referenten alsje zuvor bei einem CGF-Event.Peter Freedman, Managing Direcor von CGF sagte: "Zusammenarbeitsteht im Mittelpunkt von allem, was das CGF tut. Wir haben dieCEO-Führung, aber wir müssen weiterhin neue Wege finden, um uns mitRegierungen, NGOs und anderen wichtigen Interessengruppen zuengagieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn wir positiveVeränderungen im Maßstab umsetzen wollen. Der NachhaltigeHandelsgipfel bringt diese Stakeholder zusammen, damit sie sichtiefgehend mit den Problemen befassen, die den Menschen heute amwichtigsten sind. Wir freuen uns darauf, Mitglieder undNicht-Mitglieder des CGF für kritisches Denken, Lernen und Austauschüber zwei Tage hinweg zu begrüßen. Wir wissen, dass Untätigkeit undAusflüchte nicht mehr gelten. Lösungen müssen umgesetzt werden undUnternehmen und Regierungen müssen die entsprechenden Leistungenerbringen. Wir müssen zusammenarbeiten, und der SRS erkundet, wiedies am besten zu schaffen ist."Über das Consumer Goods ForumDas Consumer Goods Forum ("CGF") ist ein globales, auf Paritätberuhendes Industrie- beziehungsweise Branchennetzwerk, das durchseine Mitglieder aufgefordert wird, die globale Annahme von Praktikenund Normen anzuregen, die der Konsumgüterindustrie weltweit dienen.Es bringt die CEOs und das Senior-Management von über 400Einzelhandelsunternehmen, Herstellern, Dienstleistungsanbietern undanderen Interessengruppen aus insgesamt 70 Ländern zusammen undspiegelt die Diversität der Branche in Bezug auf Geographie, Größe,Produktkategorie und Format wider. Seine Mitgliedsunternehmenerzielen zusammen einen Umsatz in Höhe von 3,5 Billionen Euro undbeschäftigen rund 10 Millionen Menschen direkt, mit geschätztenweiteren 90 Millionen in davon abhängigen Jobs entlang derWertschöpfungskette. Unter der Leitung seines Vorstand besteht es ausüber 50 Herstellern und Einzelhandels-CEOs. Weitere Informationenerhalten Sie auf: www.theconsumergoodsforum.com.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpgPressekontakt:Louise ChesterCommunications OfficerThe Consumer Goods Foruml.chester@theconsumergoodsforum.com. Joelle Mbuya LeclercCommunications OfficerThe Consumer Goods Forumj.mbuya.leclerc@theconsumergoodsforum.comOriginal-Content von: The Consumer Goods Forum, übermittelt durch news aktuell