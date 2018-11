Enttäuschung bereits vor der Amtseinführung / Andrés Manuel López Obrador wird am Samstag als mexikanischer Präsident vereidigt

Mexiko-Stadt / Berlin / Bonn (ots) - Mexikos designierterPräsident Andrés Manuel López Obrador hat bereits vor seinemAmtsantritt bei der Unternehmerschaft des Landes an Zuspruchverloren. Einer der Gründe: Der Bau des neuen Hauptstadtflughafenswurde durch eine umstrittene Bürgerbefragung gestoppt, an der sichnur ausgewählte Gemeinden beteiligen konnten. Beides, sowohl dieAuswahl als auch der Stopp an sich seien intransparent und falsch, soder Vorwurf aus der Wirtschaft."Fairerweise muss man allerdings sagen, dass der Bau nurschleppend vorankam und technische Details noch nicht abschließendgeklärt waren. Ein weiterer Kritikpunkt an der zukünftigen Regierungist, dass sie bei ihrem Haushaltsentwurf von hohen Steuereinnahmenund Ausgabenkürzungen ausgeht - ohne zu erklären, wie diese erreichtwerden sollen", erklärt Florian Steinmeyer von Germany Trade & Invest(GTAI) in Mexiko-Stadt.Zwar konnten sich die USA, Mexiko und Kanada auf das UnitedStates-Mexiko-Canada Abkommen (USMCA) einigen, das den bisherigenNafta-Vertrag ersetzen soll. Doch die US-Regierung kann trotz derEinigung zusätzliche Zölle erheben, die über den Rahmen einervereinbarten Quote hinaus auch Autos aus Mexiko treffen würden. Auchdie US-Zölle auf mexikanische Stahl- und Aluminiumprodukte sind nachwie vor in Kraft. Wohl auch deswegen senkte der InternationaleWährungsfond (IWF) seine Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2,2auf 2,1 Prozent und für 2019 von 2,5 auf 2,3 Prozent.Trotz der Unsicherheit auf internationaler Ebene plant die neueRegierung, massiv in die Infrastruktur des Landes zu investieren. DasGeld soll vor allem in die Energiewirtschaft, Zugprojekte und denAusbau von Sonderwirtschaftszonen fließen. Ein weiterer Schwerpunktliegt auf der petrochemischen Industrie. Neue Raffinerien sollengebaut und bestehende Anlagen modernisiert werden. Das Ziel sei, soFlorian Steinmeyer, die Abhängigkeit Mexikos von Importen zu senken."Die zukünftige Regierung plant, 25 Milliarden US-Dollar allein insieben Projekte zu investieren, die sie als besonders dringendeinstuft. Dabei handelt es sich vor allem auch umAnschubfinanzierungen, der größte Teil des benötigten Geldes soll vonprivater Seite kommen. Letztendlich muss es der Regierung Obradoralso gelingen, die Unternehmen für die Infrastrukturmaßnahmen zubegeistern und mit ins Boot zu holen."Mehr Informationen zu Mexiko finden Sie unter: www.gtai.de/mexikoGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell