Enttäuschte Erwartungen in der Chemie

Ludwigshafen (ots) - //Trotz Umsatzplus erwarten die Betriebesinkende Gewinne für das Gesamtjahr. Grund sind die schlechterwerdenden Rahmenbedingungen. Die Chemieverbände Rheinland-Pfalzfordern von der Politik mehr Mut.//"Die Geschäftslage trübt sich ein. Die Chemie-Erträge gehen zurückund die Verunsicherungen wachsen, zum Beispiel aufgrund derEskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA sowie demunklaren Ausgang des Brexit", so Bernd Vogler auf der heutigenPressekonferenz der Chemieverbände Rheinland-Pfalz. DerHauptgeschäftsführer stellte die wirtschaftliche Entwicklung derchemisch-pharmazeutischen Industrie sowie der Kunststoff-Verarbeiterund Gummiwarenhersteller vor.Die chemische Industrie verbuchte ein Umsatzplus von 1,5 Prozentvon Januar bis September dieses Jahres auf 22,5 Milliarden Euro. AuchAufträge und Produktion konnten zulegen. "Seit August erleben wirallerdings erste Bremsspuren im Chemie-Geschäft", unterstreichtVogler. Laut einer Umfrage der Chemieverbände bei den Mitgliedernrechnen 7 von 10 Betrieben mit einem Rückgang der Gewinne gegenüber2017. Einzig die Pharma-Branche profitiert von einer großen Nachfragenach einzelnen Produkten im Ausland. Das Inlandsgeschäft hingegen istrückläufig. "Wir rechnen im kommenden Jahr mit einer Nivellierung derEntwicklung", erläutert Vogler.Herausfordernd bleibt für die Betriebe die Wettbewerbs- undKostensituation. Sorgen bereiten den Unternehmen nicht nur dieEntwicklungen der Kosten für Energie und Rohstoffe. "Wir brauchenwichtige industriepolitische Entscheidungen seitens der Politik. DieLandesregierung will unserem Bedarf der Rheinvertiefung nachkommen.Doch dazu braucht es mehr Unterstützung aus Berlin", so Vogler.Forschungsförderung, Mobilfunklizenzen und der Ausbau derVerkehrswege sind drängende Themen für die Branche. Die globalenWettbewerber holen auf. "Wir exportieren 70 Prozent unserer Waren.Wenn wir jetzt nicht die richtigen Weichen stellen, drohen wir unsereSpitzenstellung weltweit zu verlieren", betont Vogler.Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzTobias GöpelPressesprecherT.: 0621 520 56 27E: kommunikation@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell